Naktinė avarija Vilniuje: Vingio parke išsitaškė BMW

Bendrajam pagalbos centrui pranešta, kad per avariją prispaustas vairuotojas, todėl į įvykio vietą atsiųsti ir gelbėtojai. Jie medikams padėjo iš sudaužyto visureigio ištraukti vairuotoją. Vyras buvo sąmoningas.

Prieš išvežamas į ligoninę jis dar spėjo papūsti į alkoholio matuoklį. Pirminiais duomenimis, 43-ejų metų vairuotojui nustatytas vidutinis, kiek didesnis nei 1,5 prom. girtumas.

Vyras važiavo su keleiviu. Pastarasis apsibrozdino, tačiau vežti į ligoninę jo neprireikė.

Avarija įvyko BMW X5 važiuojant nuo estrados išvažiavimo link. Ties avarijos vieta yra nedidelis kelio vingis. Labai pasisekė, kad girtam vairuotojui po ratais nepakliuvo praeiviai ar dviratininkai.

BMW X5 vairuotojas leidžiamą greitį viršijo veikiausiai bent penkis kartus. Vingio parke galioja ženklas „Gyvenamoji zona“, čia leidžiamas iki 20-ies kilometrų per valandą greitis. Be to įvažiuoti į Vingio parką naktį draudžiama.