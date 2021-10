Nagrinėja migrantų prieglobščio prašymus, 260 migrantų jau grąžinti į kilmės šalis

Pabėgėlio statusas suteiktas 2 Eritrėjos pilietėms, joms išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, 878 migrantams prieglobstis nebuvo suteiktas, o 409 neteisėtų migrantų prašymai suteikti prieglobstį buvo nutraukti dėl migrantų grįžimo į kilmės šalis arba pasišalinimo.

Šiuo metu dar nagrinėjami 2 267 neteisėtų migrantų prieglobsčio prašymai. Tam pasitelkta 170 Migracijos departamento darbuotojų ir per 100 kitų valstybės tarnautojų. Siekiant spartaus ir atidaus prieglobsčio prašymų nagrinėjimo, specialiai ekstremaliosios situacijos laikotarpiui į Migracijos departamentą papildomai priimta 56 darbuotojai. Per dieną atliekamos maždaug 75 prieglobsčio prašytojų apklausos ir parengiama apie 50 sprendimų. Numatoma, jog per mėnesį bus išnagrinėta didžioji dalis prieglobsčio prašymų.

„Prieglobsčio prašymams nagrinėti sutelktos didelės pajėgos. Siekiame, jog tiek neteisėti migrantai, tiek Lietuvos žmonės nežinioje būtų kuo trumpiau. Šiuo tikslu taip pat teikiame Seimui įstatymo „Dėl Užsieniečių teisinės padėties“ pataisas, kurios ekstremaliosios situacijos laikotarpiu dar paspartins prieglobsčio prašymų nagrinėjimą ir reglamentuos migrantų apgyvendinimo tvarką, pasibaigus 6 mėnesių pasienio procedūrai“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Sustiprinus Migracijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimą, daugėja ir į kilmės šalis grąžinamų neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, jog per praeitą savaitę iš šalies išsiuntė 34 asmenis.

Iš viso nuo metų pradžios iš Lietuvos išsiųsta 260 neteisėtų migrantų. Šiuo metu išsiuntimo iš šalies laukia 414 neteisėti migrantai, kurių prieglobsčio prašymai nebuvo tenkinti ir apskundimo procedūros jau atliktos.

Pasak vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės, akivaizdu, jog daugumos neteisėtų migrantų tikslas nėra Lietuva ir jie, padedami žmonių kontrabandininkų, savo šalis palieka dėl ekonominių priežasčių. Tačiau, pasak ministrės, Lietuvos siena neteisėtais būdais į Lietuvą ir Europos Sąjungą bandantiems patekti asmenims yra uždaryta.

„Mūsų šalis yra atvira visiems, siekiantiems prieglobsčio teisėtais būdais. Neteisėtas sienos kirtimas nebus toleruojamas“, – pabrėžė A. Bilotaitė.

Prieglobstis Lietuvoje šiais metais suteiktas 276 asmenims – misijose vertėjais dirbusiems Afganistano piliečiams, Baltarusijos piliečiams opozicionieriams ir kitiems.