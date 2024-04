Nacionaliniame miškasodyje pasodinta daugiau nei šimtas girių

Šiemet dešimtmečius gyvuojanti medžių sodinimo akcija skiriama Dainų šventės šimtmečiui.

„Lietingas lietuviškas oras yra pats geriausias medžiams ir gamtai. Per vieną dieną per visą Lietuvą šiandien savanoriai įveis 700 hektarų naujo miško, kuris žaliuos mūsų ateities kartoms. Miškas valo orą, kelią ūpą, vienija su gera dvasia kaip ir mūsų dainos per šimtmečius. Nacionalinis miškasodis – ne tik miško įveisimo tradicija, bet ir vienybės simbolis“, – pranešime cituojamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Valstybinių miškų urėdijos generalinio direktoriaus Valdo Kaubrės teigimu, šiemet prie miškasodžio prisijungė apie 15 tūkst. žmonių, 150 įmonių komandų, kultūros atstovai, ambasadoriai, ministrai, Seimo ir savivaldybių nariai, vietos bendruomenės, švietimo įstaigos.

Nacionalinio miškasodžio „Kad giria žaliuotų“ metu buvo sodinami mišrūs medynai, sudaryti iš daugiau nei trijų vietinių medžių rūšių: ąžuolų, beržų, liepų, eglių, pušų, juodalksnių, bukų ir kitų.

Kiekvienais metais Valstybinių miškų urėdija pasodina daugiau nei 30 mln. medelių.

Miškų sodinimo akcija vyko visoje Lietuvoje. Lingių kaime, Elektrėnų rajone, vykstančiame miškasodyje dalyvavo premjerė Ingrida Šimonytė, S. Gentvilas, Seimo nariai, ambasadoriai, kultūros atstovai, Valstybinės miškų urėdijos generalinis direktorius V. Kaubrė.