Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
23
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Musulmono savo kaimynystėje nenorėtų kas antras lietuvis – kodėl tokios nuotaikos?

2026-10-11 16:00 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-11 16:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Migracijos tema Lietuvoje vis dažniau tampa visuomenę skaldančiu klausimu. Vis daugiau lietuvių nepalankiai vertina musulmonus ir migrantus, o pastarųjų mėnesių įvykiai šias nuotaikas dar labiau paaštrino. Ekspertai sako, kad tokio požiūrio priežasčių reikėtų ieškoti ne tik dabartinėje politikoje, bet ir istorijoje.

Migracijos tema Lietuvoje vis dažniau tampa visuomenę skaldančiu klausimu. Vis daugiau lietuvių nepalankiai vertina musulmonus ir migrantus, o pastarųjų mėnesių įvykiai šias nuotaikas dar labiau paaštrino. Ekspertai sako, kad tokio požiūrio priežasčių reikėtų ieškoti ne tik dabartinėje politikoje, bet ir istorijoje.

REKLAMA
23

Plačiau apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkė dr. Gražina Bielousova bei komunikacijos specialistas Aistis Zabarauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl nuotaikos dėl migrantų paaštrėjo dabar?

Iš tikrųjų tai, ką mes matome dabar, ar galime sakyti, kad nuotaikos dėl migrantų yra paaštrėjusios?

REKLAMA
REKLAMA

G. Bielousova: Be abejo. Ir tas nuotaikas galima apibūdinti ne tiktai kažkokiais dabartiniais pavieniais įvykiais, ar tai būtų Kauno mečetės atvejis, ar migracijos protestai už ar prieš. Bet taip pat galime kalbėti ir apie visuomenės nuostatas.

REKLAMA

Pavyzdžiui, paskutinėse apklausose daugiau negu 50 proc., apytiksliai 51 proc. lietuvių nurodo, kad jie nenorėtų turėti musulmonų kaip savo kaimynų. Ir mes tą jaučiame ir bendresniame kontekste. Matome, kad didėja nepalankumas rusiškai kalbantiems žmonėms. Apie tai kalba tos pačios apklausos.

Taip pat matome ir socialinių tinklų aplinką, kuri tam tikra prasme atspindi visuomenę, kurioje daugėja žmonių, viešai reiškiančių labai neigiamą požiūrį į čia atvykusius žmones, nepaisant jų kilmės, tautybės, statuso šalyje. Ypač tai šiuo metu nukreipiama į migrantus iš musulmoniškųjų šalių.

REKLAMA
REKLAMA

Kodėl visuomenė susikladė?

Kalbant apie rusakalbius, mes darome prielaidą, kad tai yra dėl karo Ukrainoje, tačiau dėl musulmonų – ar turime kažkokį konkretų politinį įvykį ar politinius įvykius, kurie pastūmėtų link to susiskaldymo?

G. Bielousova: Iš tikrųjų mes turime labai ilgą istoriją, kuri gali paaiškinti, kodėl į musulmonus žiūrime nepalankiai. Aišku, lengviausia būtų ieškoti atspirties taško Rugsėjo 11-osios įvykiuose. Tai buvo pasaulinis įvykis, kuris islamą sugrėsmino ir tuo pačiu metu jį sugrėsmino visame pasaulyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau mes taip pat turime ir artimesnių įvykių, tokių kaip krizė prie Baltarusijos pasienio, kai migrantai, daugiausia iš musulmoniškųjų šalių, buvo naudojami Baltarusijos ir Rusijos režimų tam, kad sutrikdytų politinę situaciją Lietuvoje, pakeistų visuomenės nuotaikas, kažkaip destabilizuotų.

Tačiau galėtume eiti ir toliau, todėl kad taip pat gyvename su tam tikru archyvu iš Sovietų Sąjungos, kuris galbūt aktualesnis vyresnei kartai. Čia galėtume prisiminti, pavyzdžiui, Afganistano karą ir kaip islamas, kurio pagrindu priešinosi Sovietų Sąjungos kariams vietiniai kovotojai, taip pat buvo sugrėsminamas ir įvardijamas kaip viena iš tų religijų, kuri yra ypač pavojinga ir priešinasi modernizacijai, revoliucijai ir visam kam.

REKLAMA

Negaliu pasakyti, kiek sovietmečiu Lietuvoje buvo musulmonų, tačiau bendrai koks tas požiūris galėjo būti, ypač antroje sovietmečio pusėje? Vieną jau įvardijote dėl karo Afganistane, bet apskritai, nekalbant apie šį karą, koks galėjo būti maždaug visuomenės požiūris į šią grupę?

G. Bielousova: Na, reikėtų klausti, kas buvo tie musulmonai Sovietų Sąjungoje. Tai buvo daugiausia Centrinė Azija. Tai buvo tie vidiniai musulmonai, apie kuriuos naratyvas buvo toks, kad Sovietų Sąjunga jiems suteikė tautinę tapatybę, suteikė valstybę, atnešė modernizaciją ir visa kita.

REKLAMA

Jie buvo įvardijami kaip tokie, kurie buvo atsilikę dėl savo religinės tapatybės, kad būtent jų religinė tapatybė labiau negu kažkas kita lėmė tai, kad jie buvo nemodernūs, kad buvo klajokliai ir taip toliau. Kadangi tai suteikė papildomą įrankį Sovietų Sąjungai skleisti naratyvą, kad bet kokia religija iš tikrųjų yra progreso stabdis.

(41 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus V. Kudirkos aikštėje rengiama „Demonstracija prieš rasizmą“ ir „Nacionalinio susivienijimo“ protestas prieš masinę imigraciją

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo pačiu metu, jeigu kalbėtume apie musulmonus, kurie buvo Lietuvos viduje, tai daugiausia yra totoriai. Totorių tapatybę buvo stengiamasi paversti ne religine, o labiau etnokultūrine tapatybe, atskirti kiek įmanoma nuo religinės tapatybės, pabrėžiant tam tikrus kultūrinius ypatumus ir tuo pat metu kontroliuoti islamą, kuris buvo iš dalies priimtinas ir tuo pat metu prižiūrimas Sovietų Sąjungos.

REKLAMA

Čia galime kalbėti apie po Antrojo pasaulinio karo įkurtą SADUM. Tai buvo musulmonus vienijanti organizacija, kurią prižiūrėjo Maskva ir kuri vienijo tuos, kurie buvo jai palankūs, tuo pat metu juos kontroliavo ir buvo naudojama taip pat žvalgybiniams tikslams, kaip ir dauguma Sovietų Sąjungoje pajungtų religinių vienetų.

REKLAMA

Jeigu mes paklaustume savo tėvų ar senelių, jie prisimintų tuos žmones iš kitų šalių, dažniausiai Centrinės Azijos, kaip darbininkus, visuomenės dalį. Bent jau iš atskirų pasakojimų galima susidaryti vaizdą, kad į juos žiūrėjo tiesiog kaip į kitataučius, o ne kaip į musulmonus. Ar tai būtų teisinga prielaida?

G. Bielousova: Taip, todėl kad, jeigu Sovietų Sąjungoje mes gyvenome socializme ir statėme komunizmą, aš tą sakau su tam tikra ironijos gaidele, nereikėjo to naratyvo. Reikėjo atskirti etnokultūrinę tapatybę nuo religinės tapatybės ir islamą parodyti taip, kaip, pavyzdžiui, pas mus buvo bandoma parodyti katalikybę – kaip nueinantį į praeitį, atavistinį reiškinį, kuris būdingas tik toms šalims, kur dar neatėjo komunizmas ir kur nebuvo įvestas Sovietų Sąjungai palankus režimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Būtent todėl Afganistanas suvaidino labai svarbų vaidmenį, nes jis atgaivino tuos naratyvus ir vėl prireikė paaiškinti, kodėl Sovietų Sąjungai taip paprastai neišeina laimėti to karo ir iš kur ateina ta grėsmė. Sugrįžta tas islamo pavojus. Bet taip pat galime žiūrėti ir į Čečėniją.

Čečėnija buvo labai opus klausimas tiek sovietmečiu, tiek ir pirmuoju dešimtmečiu po sovietmečio, kuris vėlgi grąžino islamo klausimą į viešąją erdvę tuo metu buvusioje Sovietų Sąjungoje, bet taip pat ir mūsų viešojoje erdvėje.

REKLAMA

Šių dienų įvykiai ir bendrosios nuotaikos – ar jūs sutiktumėte, kad jos tikrai yra paaštrėjusios?

A. Zabarauskas: Visas paaštrėjimas iškyla 2023 metų pabaigoje. Prisimename, kaip tuometinis VSD vadovas informavo visuomenę, kad jam yra labai neramu dėl išaugusio baltarusių ir gal rusų, bet ypač baltarusių migrantų skaičiaus, kad VSD jau nebesugeba kontroliuoti, kad Baltarusijos KGB veikla Lietuvoje pasiekė istorines aukštumas ir intensyvumą.

REKLAMA

Tuomet politikai to nepasigavo. Nei žmonės išėjo į gatves, nei baikeriai, nei rokeriai, nei kiti. Dabar turėjome impulsą su Kauno mečete ir musulmonais, kuris irgi per kelis laiptelius užaugo. Iš pradžių buvo kaip ir paprastas prašymas elgtis kultūringai prieigose, kaimynystėje, kas iššaukė tuos veiksmus.

Vėliau kilo diskusija ir galų gale jau turėjome šeštadieninius protestus, o dabar panašu, kad artėjame prie migracijos politikos pokyčių. Taip, tas aštrėjimas ar nurimimas yra banguotas reiškinys. Į ką labai svarbu atkreipti dėmesį – bangų dydis yra netolygus, nors pats reiškinys objektyviai yra vienokio dydžio, bet visuomenėje, tarp politikų ir žiniasklaidoje tie atgarsiai rezonuoja skirtingais dydžiais, priklausomai nuo grupės, į kurią orientuotas vienas ar kitas reiškinys.

REKLAMA
REKLAMA

 

Netgi matome dabar – susiginčijo verslas su politikais dėl migrantų iš Kazachstano uždarymo. Kazachstanas kaip ir Amerikos strateginis partneris, bet mūsiškiai uždarė priėjimą prie Lietuvos, remdamiesi nežinome kokiais argumentais. Toje migrantų temoje aš, kaip komunikacijos žmogus, matau labai daug persipynusių tarpusavio temų.

Matau labai daug netolygumo ar nesąžiningumo eskaluojant vieną ar kitą potemę viešumoje ir tokiu būdu tas nerimas tarp žmonių, visuomenėje, kaip ir auga. Šitą reiškinį mes tikrai galime stebėti. Ponia Bielousova paminėjo ir tyrimo duomenis. Manau, kad galima prognozuoti, jog tas nerimo lygis tarp žmonių augs, nes priemonės, kuriomis bandoma suvaldyti situaciją, yra labai fragmentiškos.

Mes vėlgi nematome tokio strateginio, sisteminio priėjimo, kuris atlieptų visas tris potemes: saugumą, ekonomiką ir kultūrą. Tai yra trys dėmenys, kurie diskusijose iškyla. Bet visus šituos tris dalykus reikia pinti sistemiškai į vieną kasą, kad mes ir žmogaus teises išlaikytume, ir saugumą, ir savo kultūros elementus, ir leistume kitoms kultūroms skleistis Lietuvoje taip pat.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai – kiekvieną darbo dieną laidoje „Dienos pjūvis“ portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vytautas Sinica apie protestą prie Kauno mečetės (tv3.lt koliažas)
Ar Lietuvai reikia daugiau mečečių? Sinica rėžė tiesiai šviesiai (116)
Pinigai, alga, atlyginimai, darbo užmokestis, ruduo, praeiviai (BNS nuotr.)
Didesnės algos prašyti bus lengviau? Aiškėja, kaip tai susiję su užsieniečiais (3)
Lietuvos muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis (tv3.lt koliažas)
Muftijui – įtarimai dėl prekybos žmonėmis: paaiškėjo, kas vyko bendruomenėje (20)
Musulmonai Lietuvoje (tv3.lt koliažas)
Sinica prakalbo kas vyksta su migrantais, kurie privalo išvykti: „Taip ir nepavyksta išsiųsti“ (53)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
DEPORTUOTI VISUS IKI VIENO
DEPORTUOTI VISUS IKI VIENO
2026-10-11 16:16
Gyvenu Vilniuje ir tokio savartyno dar nemates. Šitų migrantų bolt wolt teroristų nesuprasi iš kur tiek daug. Eismas sunaikintas, priekabiauna prie moterų, elgiasi gyvuliškai viešoje vietoje. Karo atveju šitie irano remiami islamistai bus peilis mums į nugarą.
Atsakyti
ŽIAURI TIESA
ŽIAURI TIESA
2026-10-11 16:18
Kai krašto apsaugos ministras Kaunas kalba apie krašto gynybą, kodėl jis nekalba apie migrantų grėsme?!
Vien bolt wolt užsieniečiai maisto išvežiotojai paralyžiavo Sostinės eismą.
Užsienietis bolt Vilniuje partrenke vaika ir pasišalino.
Karo atveju migrantai užiminės strateginius objektus, vykdys diversines užduotys, pranešinės mūsų karių koordinates.
Atsakyti
VILNIUS
VILNIUS
2026-10-11 16:11
Bolt wolt užsieniečiai, yra terpė per kuria vykdoma hibridinė ataka prieš Lietuvą. Gyvenu Vilniuje visą gyvenimą, ir matau kad Vilniaus gatvės virsta savartynu. Teisių jie turbut gyvenime neturėjo. Viename ruože pažeidžia KET tris kart, nors atrodo jau nėr kur daugiau pažeisti. Automobiliai numesti ant sankryžų, kol neša pica, Vilnius stringa kamščiuose.
Migracija turi būti numeris vienas tema politikoje. Nuo to apkraunama sveikatos systema, pavojus nacionaliniam saugumui ir tapatybei.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų