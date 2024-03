Muitinė Medininkų kelio poste sulaikė pirmąjį automobilį su rusiškais numeriais

Apie 23 val. vakaro į Medininkų kelio postą automobiliu „Audi Q7“ su rusiškais registracijos numeriais atvažiavęs Moldovos pilietis ketino toliau vykti į Baltarusiją, tačiau jo automobilį patikrinę muitinės pareigūnai mašiną sulaikė.

Tikrinant vairuotojo pateiktus dokumentus, nustatyta, kad automobilio savininkas yra visai kitas asmuo – Rusijos pilietė (Moldovos pilietis mašina važiavo vienas).

Vairuotojui buvo paaiškinta, kad nuo kovo 11 d. asmenims, turintiems Rusijoje registruotus automobilius, Lietuvoje taikoma atsakomybė, numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnyje, kuris numato baudą ir automobilio konfiskavimą.

Įgyvendinant ES Tarybos priimtus ribojimus, Lietuva dar nuo 2023 m. rugsėjo 11 dienos į savo teritoriją per pasienio muitinės kontrolės postus neįleidžia automobilių su rusiškais registracijos numeriais. Įvažiavę į Lietuvą iki minėtos datos, privalėjo išvykti iš šalies per 6 mėnesius nuo atvykimo dienos.

Taigi, nuo 2024 m. kovo 11 d. Rusijoje registruoti automobiliai negali būti Lietuvos teritorijoje arba iki to laiko turi būti perregistruoti – įformintas jų importas ir užregistruoti „Regitroje“.

Išimtis taikyta Rusijos piliečiams, vykstantiems tranzitu į Rusijos Kaliningrado sritį arba iš jos su supaprastinto tranzito dokumentu (STD). Tačiau toks tranzitas per Lietuvos teritoriją negali trukti ilgiau kaip 24 valandas, be to, vykstant tranzitu transporto priemonėje turi vykti ir jos savininkas. Nesant automobilyje savininko – transporto priemonė neįleidžiama į Lietuvos teritoriją.

„Audi Q7“ vairuotojui, kuris tvirtino nieko nežinojęs apie įvestus apribojimus, buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Mašina, kurios vertė – 41 690 eurų, sulaikyta.

Automobilis veikiausiai bus konfiskuotas ir perduotas Ukrainos reikmėms.

Lietuvos muitinė šiemet Ukrainai, kaip humanitarinę pagalbą, jau perdavė 11 transporto priemonių (2023 m. perduotos 124, o 2022 m. – 64 transporto priemonės).