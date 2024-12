Moterį sumušusio kunigo Danilevičiaus byla nutraukta: susitaikė su nukentėjusiąja

Teismas nustatė, kad J. Danilevičius šiemet, vasario 15-osios vakarą, apie 19.30 val., parapijos namuose, svetainėje, dėl telefone esančio turinio vykusio žodinio konflikto su nukentėjusiąja metu, tyčia smurtaudamas nukentėjusiajai padarė poodines kraujosruvas riešų, dilbių, žastų ir blauzdų srityse ir dėl to nežymiai sutrikdė jos sveikatą ir sukėlė fizinį skausmą.

Taip pat kovo 13-osios vakarą, apie 19 val., parapijos namuose, vykusio žodinio konflikto metu su nukentėjusiąja, smurtaudamas nukentėjusiajai padarė odos nubrozdinimus dešinio raktikaulio srityje, poodines kraujosruvas rankose, kojose ir dėl to nežymiai sutrikdė jos sveikatą ir sukėlė fizinį skausmą.

Teisiamajame posėdyje kaltinamasis, jo gynėjas, prašė baudžiamąją bylą kaltinamojo atžvilgiu nutraukti, kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius. Nukentėjusioji, jos atstovas, neprieštaravo susitaikymo instituto taikymui, prašė patvirtinti kaltinamojo ir nukentėjusiosios sudarytą susitarimą bei baudžiamąją bylą kaltinamojo atžvilgiu nutraukti. Prokurorė susitaikymo instituto taikymui neprieštaravo, pranešė Alytaus apylinkės teismas.

Nagrinėjamoje byloje kaltinamasis kaltinamas padaręs du nesunkius tyčinius nusikaltimus, nors kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu tik iš dalies prisipažino dėl padarytų nusikalstamų veikų, tačiau teisiamajame posėdyje savo kaltę, padarius šias nusikalstamas veikas, pripažino visiškai.

Byloje nukentėjusioji yra pareiškusi civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Kaltinamasis nukentėjusiosios atsiprašė, nukentėjusioji jam atleido, jie susitaikė, sudarė raštišką susitarimą, patvirtintą savo parašais, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kuriuo kaltinamasis įsipareigojo nukentėjusiajai atlyginti turtinę ir neturtinę žalą ir patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. kaltinamasis įsipareigojo iš esmės visiškai patenkinti civiliniame ieškinyje keliamus reikalavimus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Minėtame susitarime nukentėjusioji pareiškė, kad ji atsisako civilinio ieškinio.

Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, padarė išvadą, jog šiuo atveju yra pakankamas pagrindas manyti, kad kaltinamasis ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų. Kartu teismas vertina ir kaltinamojo asmenybę apibūdinančias aplinkybes, t. y. jis teisiamas pirmą kartą, baudžiamojoje byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima matyti, kad smurtinis kaltinamojo elgesys būtų pasireiškęs praeityje.

„Pastebėtina ir tai, kad šioje byloje nėra duomenų, jog kaltinamojo Jono Dalinevičiaus asmenybei būtų būdingas nusikalstamas elgesys ar žalingas gyvenimo būdas, nenustatyti kiti veiksniai, kurie kaltinamąjį charakterizuotų neigiamai, taip pat nusikalstamų veikų padarymo metu nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių. Paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog šioje byloje yra visos įstatymo numatytos sąlygos, sprendžiant klausimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius“, – paskelbė teismas.

Alytaus apylinkės teismo vertinimu, pats baudžiamasis procesas leidžia kaltinamajam kritiškai įvertinti savo veiksmus, jį paveiks, kaip auklėjamoji ir prevencinio pobūdžio priemonė, ir manytina, kad pats baudžiamasis procesas padės užtikrinti, jog kaltinamasis ateityje susilaikys nuo galimų nusikalstamų veikų darymo. Be to, sprendimas atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės, susitaikius su nukentėjusiąja, įvertinant sąlyginį šio sprendimo pobūdį – galimybę jį panaikinti bei patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn, jei per vienerius metus bus padaryta nauja nusikalstama veika, šiuo atveju taip pat užtikrins teisingumo principo įgyvendinimą.

Nusikalstamą veiką padariusį asmenį atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės jam nėra skiriama jokia bausmė.

Tai reiškia, kad toks asmuo ne tik išvengia teistumo, bet ir nepatiria jokių kitų neigiamų pasekmių, kurias sukelia sankcijos už padarytą nusikalstamą veiką taikymas.

Esant tokioms aplinkybėms, tam, kad nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas asmuo nesijaustų nebaudžiamas už padarytas nusikalstamas veikas, vadovaujantis baudžiamojo įstatymo paskirtimi ir pagrindinėmis baudžiamosios atsakomybės nuostatomis bei įvertinus kaltinamojo padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, sutiktina su prokurore, kad nagrinėjamu atveju kaltinamajam yra tikslinga papildomai skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, skiriant minimalią, t. y. 10 MGL (minimalių gyvenimo lygių) dydžio įmoką, ją sumokant per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju, būtent toks šio baudžiamojo proceso užbaigimas yra optimalus, tikslingas bei teisingas ir būtent tokiu būdu bus įgyvendinti baudžiamosios atsakomybės tikslai.

Nuosprendis dar gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.