Moterį perėjoje Vilniuje sužalojęs vyras atskleidė, kas vyko vėliau: pribloškė vienas nukentėjusiosios reikalavimas

Bylos duomenimis, Aurimas J. 2022 m. sausio 2-ąją, apie 17.30 val., Vilniuje, vairuojamu automobiliu „Toyota Yaris“ pėsčiųjų perėjoje partrenkė moterį.

Nors teisme buvo narpliojamas būtent avarijos epizodas, tačiau per posėdžius paaiškėjo ir daugiau netikėtų šios istorijos detalių.

Apgyvendino pas save

Teismo posėdžio metu apklaustas kaltinamasis Aurimas J. nurodė, kad kaltę dėl pareikšto kaltinimo pripažįsta visiškai, nuoširdžiai gailisi dėl to, kas įvyko.

Paaiškino, kad nagrinėjamo įvykio vakarą buvo tamsu, lijo lietus, matomumas buvo blogas, jis Tuskulėnų g. važiavo link žiedo, važiavo pirma eismo juosta, antra eismo juosta važiavo baltas automobilis, kuris, važiuodamas per pėsčiųjų perėją, nesustojo.

Kadangi tas baltas automobilis nesustojo ties pėsčiųjų perėja, jis buvo įsitikinęs, kad iš kairės pėsčiųjų nėra, todėl labiau žiūrėjo, ar nėra pėsčiųjų dešinėje. Įsitikino, kad iš dešinės pėsčiųjų nebuvo, todėl maždaug 35 km/val greičiu važiavo per pėsčiųjų perėją ir tuomet pajuto smūgį į automobilio priekį ir priekinį stiklą.

Jis iškart sustojo, buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, jis iki atvykstant medikams, nukentėjusiąją užklojo pledu, kad pastaroji nesušaltų. Atsakydamas į klausimus, kaltinamasis nurodė, jog nukentėjusioji buvo apsirengusi tamsiais drabužiais, atšvaitų ant jos nematė.

Taip pat kaltinamasis nurodė, kad jau ikiteisminio tyrimo metu iš tyrėjos gavo nukentėjusiosios kontaktus, susisiekė su ja, lankė ją ligoninėje, pirko vaistus, maistą, kai nukentėjusioji buvo išleista iš ligoninės, jis kartu su sutuoktine priėmė nukentėjusiąją gyventi savo namuose, nes nukentėjusioji teigė, kad ji neturi, kas ja pasirūpintų.

Kol nukentėjusioji gyveno pas jį namuose, jis su žmona nukentėjusiąja rūpinosi, maitino ją, tačiau nukentėjusioji pradėjo reikalauti pinigų iš jų, priekaištauti. Tuomet jis paprašė nukentėjusiosios išsikraustyti, o kadangi ji negalėjo to padaryti, nes dėl skolų buvo nutraukta jos ankstesnio buto nuomos sutartis, jis nukentėjusiajai davė 1 tūkst. eurų naujo buto nuomai.

Jis nukentėjusiajai padėjo išsikraustyti iš senojo buto ir įsikraustyti į naująjį. Be to, jis nukentėjusiajai nupirko naują telefoną, pirko jį savo vardu kartu su mobiliojo ryšio planu, po ko jam pradėjo eiti didelės sąskaitos už mobilųjį ryšį.

Jis sąskaitas apmokėjo, bet bandė aiškintis su nukentėjusiąja, iš kur tokio dydžio sąskaitos, dėl ko nukentėjusioji pyko. Be to, norėjo, kad byla nepasiektų teismo, todėl bandė su nukentėjusiąja tartis taikiai, iš pradžių su ja sutarė, kad jis kiekvieną mėnesį jai mokės po 60 eurų, tačiau vėliau nukentėjusioji pradėjo reikalauti didesnių sumų. Maža to, nukentėjusioji pareiškė, kad jis vis tiek turės jai nupirkti butą.

Aurimas J. teismo prašė jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, o laiduotoja paskirti jo sutuoktinę. Nurodė, kad su sutuoktine santuokoje jau yra 50 metų, jų ryšiai artimi ir glaudūs, visus sprendimus priima kartu, jam sutuoktinė yra autoritetas, klauso jos nuomonės ir patarimų.

Atsimena ne viską

Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji I. K. nurodė, kad 2022 m. sausio 2 d., apie 17.30 val., Vilniuje, einant iš parduotuvės namo, jai reikėjo perėja pereiti Tuskulėnų gatvės važiuojamąją dalį.

Matė, kad abejose kelio pusėse prie autobusų stotelių degė šviesos, perėja buvo apšviesta. Tuo metu snigo, kelio danga buvo šlapia. Ji buvo apsivilkusi tamsių spalvų drabužius, buvo užsidėjusi kepurę.

Dešinės rankos delne nešėsi apskritimo formos atšvaitą. Ji pėsčiųjų perėja perėjo vienos kelio eismo krypties pusę ir sustojo saugumo salelėje. Matė jai iš dešinės pusės atvažiuojančius automobilius.

Priekyje važiavusį automobilį ji praleido. Kitas, tamsios spalvos automobilis, buvo toli, galimai apie 300-400 metrų atstumu nuo jos. Tai supratusi, ji įžengė į važiuojamąją dalį ir perėja ėjo į kitą kelio pusę.

Tolimesnių įvykių nurodyti negali, neatsimena. Dėl tos pačios priežasties negali nurodyti jos partrenkimo aplinkybių. Pamena, kad įžengusi į priešingos eismo krypties kelio pusę ji pamatė baltą automobilį, kurį, kaip minėjo, praleido.

Kitas, tamsios spalvos automobilis nuo jos buvo apie 400 metrų atstumu, šio automobilio vairuotojas net neketino stoti, nors ji buvo ne tik su atšvaitu, bet ir apšviesta pirmojo automobilio.

Buto pirkti nereiks

Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė Aurimą J. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės perduodant jį sutuoktinės atsakomybėn. Laidavim terminas – 1 metams be užstato.

Baudžiamoji byla buvo nutraukta. Tačiau Aurimui J. buvo metams uždrausta vairuoti transporto priemones.

Nukentėjusiosios I. K. civilinį ieškinį nuspręsta tenkinti iš dalies ir priteisti moters naudai iš draudimo bendrovės 2,7 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.

Paaiškėjo, kad draudikai moteriai jau buvo išmokėję 7,3 tūkst. eurų. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.