Mokytojų dieną – ypatingas ministrės dėmesys: apdovanos labiausiai nusipelniusius pedagogus

LRT studijoje ministrė įteiks Metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijas.
Sveikindamas šalies mokytojus, dėstytojus, visus pedagoginius darbuotojus, R. Popovienė pažymi, kad mokytojų darbas svarbus ne tik perduodant žinias, bet ir ugdant jaunosios kartos pasitikėjimą savimi bei norą pažinti.
„Kiekvienas mokytojas turi instrumentą, kuriuo gali paliesti vaiko širdį, pažadinti jo smalsumą ir pasitikėjimą savo jėgomis. Esate virtuozai, kasdien kuriantys stebuklus: kai tylus ir nedrąsus vaikas pirmą kartą pakelia ranką, kai po daugybės bandymų užduotis pagaliau pavyksta, kai klasės šurmulį pakeičia nuostaba ir noras pažinti“, – pranešime cituojama ministrė.
„Dėkoju Jums už gebėjimą būti šalia vaiko ne tik tada, kai mokytis lengva ir įdomu, bet ir tada, kai reikia kantrybės, ramaus paaiškinimo, tikėjimo, kad dar vienas bandymas gali pavykti“, – pridūrė ji.
R. Popovienė šalies pedagogams taip pat linkėjo stiprios bendrystės ir širdį džiuginančių mokinių, pabrėždama, kad kiekviena diena mokykloje primintų prasmingą mokytojo darbą bei mokinių ir jų tėvų dėkingumą.
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