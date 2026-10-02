Pirmadienį nepamirškite to padaryti: kitaip prisidarysite gėdos

Spalio 5-oji kaip Tarptautinė mokytojų diena paskelbta minėtina UNESCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą.
Pirmadienį minėsime Tarptautinę mokytojų dieną
2001 m. Dakare vyko Pasaulinis švietimo forumas, kuriame dalyvavo 180 valstybių. Forumo metu buvo iškeltas uždavinys iki 2015 m. pasiekti, kad kiekvienas valstybės pilietis turėtų pradinį išsilavinimą.
Daugelyje šalių (ypač Pietų Azijoje ir Afrikoje) nepavyksta pasiekti visuotinio išsilavinimo vien dėl to, kad trūksta mokytojų. Mokytojo profesija praranda populiarumą, kaip to priežastys įvardijamas menkai apmokamas darbas ir prastos darbo sąlygos.
Kai kas galvoja, kad mokytojo darbas – pavydėtina profesija. Ilgos atostogos, trumpa darbo diena. Tačiau iš tiesų kasdieninis mokytojo darbas be galo varginantis, turi prisiimti atsakomybę už vaiko išsilavinimą ir patį ugdymą.
Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: „pais“ – vaikas, „ago, again“ – vesti, valdyti, auklėti („paidagogos“ – vaikų vedžiotojas, „paidagogeion“ – mokykla).
Senovės Graikijoje pedagogais buvo vadinami asmenys (paprastai vergai), kurie lydėdavo šeimininko vaikus į mokyklą ir juos prižiūrėdavo. Tik vėliau pedagogais pradėta vadinti mokytojus, auklėtojus, kartais ir pedagogikos dalykus tiriančius mokslininkus.
Ką dovanoti mokytojams?
Tapo įprasta Mokytojų dienos proga pasveikinti mokytojus ir įteikti kokią nors dovaną. Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt teigė dovanų meistrė Odeta Plakienė, ši šventė atveria naujas galimybes dovanoms, leidžiančioms parodyti dėmesį ir pagarbą.
Dovanų ekspertė anksčiau dalijosi patarimais, kaip pasirinkti tinkamas dovanas, atsižvelgiant į mokytojų asmenybę ir pomėgius, ir kaip geriausiai ištransliuoti žinutę apie augimą ir bendradarbiavimą.
Nuo simbolinių gėlių iki emocinę vertę turinčių dovanų – ekspertė atskleidžia, kaip dovanomis galima suteikti ne tik džiaugsmo, bet ir įkvėpimo.
Dovanų meistrė O. Plakienė sakė, kad Mokytojų diena yra profesinė šventė, kuri apibrėžia tam tikrą dovanojimo kryptį.
„Mes švenčiame Mokytojo dieną, nes kiekvienas žmogus savo gyvenime susidūrė su jam svarbiu kuratoriumi <...> Tikrai svarbu paminėti šią šventę“, – sakė ji.
Dovanų meistrė teigė, kad nėra taisyklės, ar dovanas derėtų dovanoti individualiai, ar visai bendruomenei – tai priklauso nuo mokytojo(s) poreikių:
„Galbūt mokytojai nemėgsta daug gėlių, tad viena puokštė nuo visos klasės – puikus sprendimas. Kai dovana yra kolektyvinė, tai reiškia, kad klasė yra komanda, o tai kiekvieno mokytojo tikslas. Bendrai išrinkta dovana gali būti labai gražus simbolis.“
O. Plakienė priminė – kai sveikiname mokytojus, turime atsiminti, jog jie daro įtaką mūsų gyvenimui ir pirmiausia reikia pagalvoti, ką norime savo dovana ištransliuoti.
„Nors mokytojai yra svarbūs ir turi asmeninės įtakos, jie yra antros aplinkos žmonės, todėl sveikinimas turėtų būti oficialus. Mokytojams visada tinka žinutė apie augimą kartu. Mokytojai mums padeda augti, tad gražu su žodiniu sveikinimu susieti ir dovaną.
Puiki dovanos idėja mokytojams – gėlės. Tai puiki priemonė dėmesio parodymui, tad kai pridedame žinutę ir sakome „ačiū, kad mus auginate“, ištransliuojama graži simbolika. Galima dovanoti skintas gėles, tačiau dar geresnis variantas – vazoninė gėlė, kuri simbolizuoja ilgaamžiškumą.
Mokytojas gali pasipuošti savo darbo vietą ir prisiminti, kad dovana buvo įteikta vertinant jo pastangas. Kita dovanos idėja – medelis, kurį galima pasodinti mokyklos teritorijoje. Jis primins apie bendruomeniškumą ir jau minėta augimą“, – kalbėjo pašnekovė.
Taip pat dovanų ekspertė priminė – geriausios dovanos tos, kurios atskleidžia bendruomenės dėkingumą ir emocinį ryšį, kaip tėvelių ar mokinių vedamos pamokos, nuotraukų albumai, papuošta mokytojo darbo vieta.
„Kai kalbame apie mokytojus, prisimename, kad dabartinis mūsų supratimas yra mokytojo darbo vaisiai. Tad galimas raktinis dovanos žodis – vaisiai. Ruduo yra gėrybių metas, tad galima gėles pakeisti kažkuo iš vaisių temos, pavyzdžiui, pintinė obuolių. Įteikiant dovaną galime sakyti: „Ačiū už Jūsų darbo vaisius ir dalinamės savaisiais.“
Kita žinutė gali būti apie tobulėjimą ir mokymąsi. Pavyzdžiui, elementari dovana yra gera knyga, rašiklis arba pakvietimas į naujai atsidariusią parodą, muziejaus performansą. Tai galėtų sietis su žinute, kad kartu tobulėjame. Kadangi mokytojai yra itin užimti, galime linkėti sveikatos, geros savijautos ir padovanoti žolelių arbatą.
Šios dovanos neturi materialinės išlygos, tačiau turi stiprų emocinį užtaisą, kuomet mokytojai supranta, kad darbas yra įvertinamas“, – teigė ji.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt