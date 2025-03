Teisingumo ministras Rimantas Mockus Mockus tikina, jog yra pavaldus tik premjerui: ministrai nederina jokių klausimų nei per partijas, nei per atskirus politikus, kad dirbdamas Vyriausybėje yra tiesiogiai pavaldus tik premjerui Gintautui Paluckui. Politikas leidžia suprasti, jog yra nepriklausomas ir nuo jį į ministeriją delegavusios „Nemuno aušros“ bei partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio – R. Mockus pabrėžia, kad jokie ministerijos klausimai nėra derinami nei per atskiras valdančiosios daugumos partijas, nei per pavienius politikus.