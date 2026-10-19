Ministras: kitąmet dalis kultūros įstaigų gali likti nerenovuotos

„Visiems pastatams, kurie yra prioritetiniame sąraše, faktas, kad neišeis (skirti lėšų – ELTA), bet yra alternatyvių galimybių, kaip galima per kitas valstybėje veikiančias finansavimo programas finansuoti pastatų renovacijos kaštus“, – pirmadienį žurnalistams sakė L. Alsys.
„Faktas, kad iš biudžeto mes laikysimės savo prioritetinių įsipareigojimų ir juos finansuosime, o kitiems sprendimams, kuriems biudžeto pinigų neužteks, mąstome alternatyvas“, – pridūrė ministras.
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