Ministerijos finansavimo netekusios „Sidabrinės linijos“ vadovas: senjorai neliks be emocinės paramos

„Nepaisant SADM sprendimo „Sidabrinė linija“ tęs savo veiklą ir bent tuos kelis mėnesius vyresnio amžiaus žmonės tikrai neliks be emocinės pagalbos. Be SADM pagalbos šią veiklą pradėjome 2016 metais, be jo galime tęsti ir toliau“, – Eltai ketvirtadienį teigė M. Čiuželis.

„Dėl ilgalaikės tęstinumo perspektyvos tai jau ne finansinis, o vertybinis klausimas. Visų pirma mes šeimoje turime nuspręsti, ar šiai valstybei dar norime ką nors duoti, kurti ir dovanoti“, – pabrėžė jis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, sprendimą nutraukti sutartį su „Sidabrine linija“ sąlygojo tai, kad M. Čiuželio labdaros ir paramos fonde buvo nustatytas nelegalaus darbo atvejis. Gruodžio 31 dieną fondas taip pat buvo įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

M. Čiuželis sakė besitikintis aiškumo iš valdžios institucijos. Jis sutinka, kad ministerija turi teisę teikti ar stabdyti skirtą paramą, tačiau pabrėžė, kad teisė turi vienodai galioti visiems.

„Viena, ko norėtųsi, tai apsisprendimo. Nes dabar vienam ministrui atrodo vienaip, kitam tas pats klausimas ir tos pačios faktinės aplinkybės – kitaip. Vienai to paties teismo teisėjų kolegijai vienaip, kitai – jau kitaip. Teisė turėtų būti vienoda visiems. Tad gali kurti ir sukurti. Kitaip – tik tuščias laiko ir energijos švaistymas“, – aiškino labdaros fondo vadovas.

Jis nesiruošė spekuliuoti, ar dėl tokio ministerijos sprendimo galėtų nukentėti pažeidžiami senjorai. SADM anksčiau patvirtino, kad „Sidabrinė linija“ suteikė emocinę pagalbą telefonu beveik 13 tūkst. senjorų per vienerius metus.

„Jeigu dėl to „gale dienos“ nukentės vyresnio amžiaus žmonės negaudami paslaugos – valstybei bus didelis pralaimėjimas. Bet tai taip pat valstybės pasirinkimas“, – nurodė M. Čiuželis.

ELTA primena, kad birželį Regionų administracinis teismas pripažino, kad M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas pažeidė Užimtumo įstatymą ir Darbo kodeksą laiku nepranešęs apie į darbą priimtą asmenį.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas 2024 m. gruodžio 20 d. su M. Čiuželio labdaros ir paramos fondu buvo sudaręs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį dėl projekto „Sidabrinė linija“: emocinė psichologinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus žmonėms“ įgyvendinimo.

2025 metas projektui buvo skirta 236 tūkst. eurų.