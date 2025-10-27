Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija registravo Nacionalinio susivienijimo vadovybės pasikeitimą su pirmininku Vytautu Sinica

2025-10-27 15:49 / šaltinis: BNS
2025-10-27 15:49

Teisingumo ministerija registravo rugsėjį dalies Nacionalinio susivienijimo narių patvirtintą naują vadovybę bei pirmininką Seimo narį Vytautą Sinicą.

Vytautas Sinica (nuotr. Josvydo Elinsko)

Teisingumo ministerija registravo rugsėjį dalies Nacionalinio susivienijimo narių patvirtintą naują vadovybę bei pirmininką Seimo narį Vytautą Sinicą.

„Teisingumo ministerija, įvertinusi politinės partijos Nacionalinis susivienijimas pateiktus dokumentus, Registrų centrui pateikė išvadą registruoti dokumentų ir duomenų pakeitimus Juridinių asmenų registre, nes pateikti dokumentai (...) atitinka teisės aktų reikalavimus“, – nurodoma pirmadienį BNS pateiktame atsakyme.

Rugsėjį V. Sinica, kurį Nacionalinio susivienijimo valdyba rugpjūtį pašalino iš partijos, surengė suvažiavimą. Jo metu atšauktas ankstesnis sprendimas dėl pašalinimo, o parlamentaras išrinktas šios politinės jėgos pirmininku, taip pat patvirtinta kita vadovybė. 

Anot Seimo nario, suvažiavimas surengtas pagal galiojančius Nacionalinio susivienijimo įstatus – jį inicijavo ne mažiau kaip trečdalis partijos skyrių, dalyvavo 323 partijos nariai iš 583, per pastaruosius kalendorinius metus sumokėjusių nario mokestį.

Jis yra sakęs, jog Nacionalinio susivienijimo likimas priklauso nuo Teisingumo ministerijos – ar ji pripažins neeilinio suvažiavimo rezultatus ir naują vadovybę.

Pati ministerija pažymi, jog remdamasi Politinių organizacijų įstatymu, ji vertina politinių organizacijų Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų ar jų pakeitimų atitiktį įstatymų nustatytiems reikalavimams bei teikia išvadą, ar politinės organizacijos dokumentų ir duomenų pakeitimus registruoti galima.

„Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija nevertina politinės organizacijos organų ar jų narių veiksmų ir nepriima dėl to sprendimų, nesprendžia joje kilusių ginčų“, – nurodoma atsakyme.

Nacionalinis susivienijimas – neparlamentinė partija, įkurta 2020 metais. Nuo įkūrimo jai vadovavo filosofas V. Radžvilas. Jo šalininkai partijoje yra teigę esantys pasiruošę teisiniam mūšiui su V. Sinica ir jo bendraminčiais.

V. Sinica – vienintelis į Seimą pernai išrinktas šios partijos atstovas, jis į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą. Už Nacionalinį susivienijimą daugiamandatėje apygardoje balsavo 2,87 proc. rinkėjų.

