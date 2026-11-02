Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija nepritaria siūlymui už piktybišką vaikų išlaikymo vengimą palikti vien įkalinimą

2026-11-02 17:00 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-02 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Teisingumo ministerija nepritaria Seime svarstomam siūlymui už piktybišką vaikų išlaikymo vengimą panaikinti visas alternatyvias bausmes ir palikti tik įkalinimą.

Teisingumo ministerija BNS Foto
GALERIJA (5)

Teisingumo ministerija nepritaria Seime svarstomam siūlymui už piktybišką vaikų išlaikymo vengimą panaikinti visas alternatyvias bausmes ir palikti tik įkalinimą.

REKLAMA
0

Tokią poziciją ministerija parengė kaip Vyriausybės išvados projektą.

Jos teigimu, pagal bendrąsias Baudžiamojo kodekso bausmių skyrimo taisykles kiekvienam asmeniui skiriama bausmė turi būti proporcinga ir atitikti bausmės individualizavimo principą, o įtvirtinus vienintelę bausmės rūšį – laisvės atėmimą – būtų sudaryta galimybė pažeisti proporcingumo principą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Remiantis teismų praktika, individualizuojant baudžiamąją atsakomybę turi būti parenkamos tokios Baudžiamojo kodekso numatytos bausmių rūšys bei bausmių dydžiai, kurie užtikrintų kaltininko resocializaciją, turi būti sudarytos teisinės prielaidos teismui parinkti ir paskirti proporcingą ir teisingą bausmę arba kitą baudžiamosios teisės poveikio priemonę“, – pažymima projekte.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Teisingumo ministerija nepritaria, kad už piktybišką vaikų išlaikymo vengimą grėstų tik kalėjimas

Be to, anot Teisingumo ministerijos, skiriant bausmę būtina atsižvelgti ne tik į kaltininką ir jo padarytą veiką, bet ir į visuomenės interesus.

REKLAMA

„Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad įtvirtinus vienintelę galimą paskirti bausmės rūšį, būtų itin apribotos galimybės teismui tinkamai individualizuoti bausmę, dėl to būtų prieštaraujama Baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje įtvirtintai bausmės paskirčiai, ypač sudėtinga būtų užtikrinti teisingumo principo ir asmens resocializacijos įgyvendinimą“, – nurodė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Teisingumo ministerijos nuomone, reikėtų išlaikyti dabar galiojančias kitas bausmes už vengimą išlaikyti vaiką, tai yra, numatyti galimybę už tai skirti viešuosius darbus, laisvės apribojimą, areštą.

Anot ministerijos, tai leistų teismui parinkti tinkamiausią bausmę.

BNS rašė, kad rugsėjo viduryje Seimas po pateikimo pritarė socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus siūlymui griežtinti baudžiamąją atsakomybę tėvams, piktybiškai vengiantiems pareigos išlaikyti savo vaiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teisingumo ministerija atkreipė dėmesį, kad šiuo metu Baudžiamajame kodekse nėra įtvirtinta sąvoka „piktybinis vengimas“, todėl reikėtų nustatyti, kokiais būdais piktybinis vengimas gali pasireikšti, kokie jo vertinimo kriterijai, išskirti kitus svarbius požymius, kurie leistų objektyviai identifikuoti ir nustatyti, kas laikytina piktybiniu vengimu.

REKLAMA

Kadangi projekte taip pat numatyta, jog įkalinimas grėstų ir tiems, kas slėpė pajamas ar turtą, dirbo neoficialiai, perleido turtą tretiesiems asmenims, siekdamas išvengti išlaikymo pareigos vykdymo, vengė įsidarbinti, demonstravo pakankamą materialinę padėtį asmeninėms reikmėms, kelionėms, pramogoms ar prabangos prekėms įsigyti, siūloma pasirinkti arba šiuos pagrindus, arba aiškiai apibrėžti piktybinį vengimą.

REKLAMA

Teisingumo ministerija savo ruožtu siūlo palikti dabartinę Baudžiamojo kodekso normą, bet ją papildyti antrąja dalimi.

Pagal jos siūlymą, „tas, kas vengė pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialinę paramą vaikui, kai siekta nuslėpti gaunamas pajamas arba turimą turtą, nepagrįstai perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims ar jį sunaikinti arba vengė įsidarbinti ir gauti reikiamas pajamas vaikui išlaikyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dabar už vengimą išlaikyti vaiką asmuo baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

D. Razmislevičius siūlo baudžiamąją atsakomybę palikti tik už piktybinį alimentų nemokėjimą, tačiau už tai būtų baudžiama tik laisvės atėmimu iki dvejų metų. Pagal jo projektą, naikinama galimybė skirti viešuosius darbus, laisvės apribojimą ar areštą.

Tai ne vienintelė Seime svarstoma priemonė kovoti su savo vaikų neišlaikančiais asmenimis. BNS skelbė, kad Seimas gegužę po pateikimo pritarė D. Razmislevičiaus Administracinių nusižengimų kodekso papildymui, kad asmuo, vengiantis vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo, galėtų netekti teisės vairuoti transporto priemones, teisės medžioti, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės įgyti mėgėjų žvejybos leidimą, teisės įgyti ir laikyti ginklus medžioklei.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų