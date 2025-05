Mindaugas Sinkevičius išrinktas LSDP pirmininko pavaduotoju

Partijos vicepirmininku patvirtintas Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Juozas Olekas, Seimo vicepirmininkės Orinta Leiputė, Rasa Budbergytė, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Seimo nariai Robertas Kaunas, Jūratė Zailskienė, Indrė Kižienė, Alytaus meras Nerijus Cesiulis, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, taip pat partijos narys Algirdas Raslanas.

Socialdemokratų suvažiavimas (31 nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Gintautas Paluckas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Vilija Blinkevičiūtė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) +27 Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Vilija Blinkevičiūtė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Gintautas Paluckas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Gintautas Paluckas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Vilija Blinkevičiūtė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Blinkevičiūtė ir Budbergytė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Vilija Blinkevičiūtė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Socialdemokratų suvažiavimas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

(31 nuotr.) FOTOGALERIJA. Socialdemokratų suvažiavimas

Tarp vicepirmininkų – ir pavasario pradžioje į Jonavos mero postą sugrįžęs ir narystę partijoje atstatęs M. Sinkevičius.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip skelbta, pavasarį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nutraukė bylą ir išteisino M. Sinkevičių vadinamojoje „čekiukų“ byloje. Kasacinis teismas konstatavo, kad tuomečio mero veiksmai negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, be to, pasisavintas lėšas jis grąžino. Dėl to pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniai sprendimai panaikinti ir baudžiamoji byla M. Sinkevičiui nutraukta – politikas netrukus grįžo į Jonavos mero postą, iš kurio turėjo pasitraukti po apeliacininės instancijos teismo sprendimo.

REKLAMA

Valdyboje – ir dabartinis partijos pirmininkas Gintautas Paluckas, buvusi LSDP lyderė Vilija Blinkevičiūtė, garbės pirmininkai Česlovas Juršėnas bei Vytenis Povilas Andriukaitis.

ELTA primena, kad šeštadienį valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimas patvirtino premjerą G. Palucką naujuoju politinės jėgos pirmininku.

Ministras pirmininkas išrinktas socialdemokratų lyderiu balandžio pabaigoje. Nuo rudens premjero pareigas einantis politikas pirmininko pareigose pakeis iki Seimo rinkimų apie vadovavimą Vyriausybei kalbėjusią, tačiau galiausiai šių pareigų atsisakiusią europarlamentarę Viliją Blinkevičiūtę.

REKLAMA

REKLAMA

G. Paluckas partijai yra vadovavęs ir anksčiau – LSDP pirmininku jis buvo išrinktas 2017 m., tačiau 2020 m. iš pareigų pasitraukė.

Socialdemokratai praėjusių metų rudenį laimėjo parlamento rinkimus ir su Sauliaus Skvernelio bei Remigijaus Žemaitaičio pirmininkaujamomis jėgomis suformavo valdančiąją koaliciją.