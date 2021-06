Migrantų riaušės Pabradėje – ateityje incidentų gali tik daugėti

Vidurdienį palapinių miestelyje Užsieniečių registracijos centre Pabradėje tylu ir ramu. Kaip jau pastebėjo pareigūnai, gyvenimas migrantų miestelyje virti pradeda gerokai popiet. Tai patvirtina ir vos per kelią nuo įstaigos gyvenantys žmonės.

„Labai baisu, kadangi Lietuvoj ramu, o čia baisu net prieiti, jie labai rėkia. Labai baisu, naktį rėkia trečią valandą. Mes gi nesuprantam. <...> Toks garsas, kad atrodo, kad mušasi“, – pasakojo miestelio gyventoja Genė.

Pasak Genės ir jos kaimynės Žanos, triukšmas iš palapinių sklido ir užvakar. O vakar vakarop kilo tikra sumaištis.

„Aš ėjau į viršų, tai buvo policija, „Aras“, apsirengę juodai“, – pridūrė Genė.

„Paskambino apie septintą valandą, sako, kas ten pas jus dedasi? Sakau, nežinau. Žiūriu, kad triukšmas vyksta, policija važiuoja, karo policija. <…> Internete paskaičiau, kad vyko susišaudymas“, – pasakojo Žana.

Pasieniečiai tai įvardijo riaušėmis. Pasak centro vadovo Aleksandro, apie 50-70 neteisėtai į Lietuvą per Baltarusios sieną patekusių ir čia apgyvendintų migrantų ėmė elgtis agresyviai.

„Šūkavo, pradėjo stumdyti pareigūnus. <…> Tam tikru momentu jau buvo kilusi grėsmė pareigūnams ir aplinkui buvusiems žmonėms, kurie nedalyvavo neramumuose“, – teigė centro vadovas A. Kislovas.

Pareigūnai bandė tartis su migrantais, bet šie nenusiramino.

„Teko panaudoti lygiavamzdį pompinį šautuvą, kuris buvo užtaisytas guminėmis kulkom. Du kartus šauti į orą ir panaudoti dujas“, – tvirtino A. Kislovas.

Kislovo teigimu, riaušes organizavo aštuoni pabėgėliai, po incidento šią parą jie leidžia izoliuoti nuo kitų. Migrantų esą netenkina gyvenimo sąlygos ir teismų sprendimai, draudžiantys pabėgėliams išvykti iš Lietuvos, nors tūkstančius eurų jie mokėjo tam, kad patektų į Vakarų Europą.

„Tikrai buvo apgauti nelegalios migracijos organizatorių, kurie pažadėjo lengvą ir gražų kelią į išsvajotą žemę. Manau, kad reikėtų tai vertinti plačiau“, – sakė pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.

Po incidento Užsieniečių registracijos centre apsilankiusi vidaus reikalų ministrė aiškina, kad tokiose palapinėse žiemą vasarą gyvena ir mūsų kariai, tad sąlygos migrantams normalios.

„Tai nėra kažkoks penkių žvaigždučių viešbutis ar SPA centras, Lietuvoje galioja įstatymai, yra procedūros ir mes jų turime laikytis“, – teigė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Pareigūnai bekylančias riaušes tikina numalšinę per pusantros valandos ir situaciją suvaldę sėkmingai. Taip pat jie sako nujautę, kad gali kilti neramumų ir neabejoja, kad tokių problemų bus ir ateityje.

„Čia yra tam tikros aiškios subkultūros, hierarchija, kultūriniai, mentaliteto dalykai. Tie dalykai veikia. Matyt, mums reikia kuo skubiau turėti vertėjus“, – pasakojo A. Bilotaitė.

Nuo kitos savaitės Užsieniečių registracijos centras žada pasitelkti bent vieną nuolatinį vertėją. Gali prireikti ir daugiau pareigūnų.

„Mes privalome suvaldyti bet kokius scenarijus ir bet kokias situacijas. Todėl šiandien apsitarėme, kad turi būti atnaujinti mūsų pasirengimo planai, įvertintas kitų VRM pareigūnų įsitraukimas“, – tvirtino ministrė.

Šiuo metu Pabradėje gyvena 255 neteisėtai į Lietuvą per Baltarusios sieną patekę migrantai, daugiausiai – irakiečiai. Į miestelį pasivaikščioti ar nueiti į parduotuvę jie gali. Kaimynystėje gyvenantys žmonės į atvykėlius reaguoja nevienareikšmiškai.

„Žinot, jei eini prie tvoros, baisu, kad ko nors nepadarytų. Nežinau, nors užrakinti jie yra. <…> Nejaugi jie ilgai taip bus?“

„Šiaip normaliai elgiasi, ramiai. Nepriekabiauja, normaliai.“

Iš viso per sieną su Baltarusia, ne be Lukašenkos režimo pastangų, šiemet į Lietuvą pateko 507 neteisėti migrantai – jau šešiskart daugiau nei pernai per visus metus.