Merai kreipėsi į Seimo komitetą dėl pakuočių tvarkymo pokyčių: vilniečiams kainuotų 11 mln. eurų

„Šįkart planas branginti gyventojams atliekų tvarkymą, nes kažkam norisi mažinti kaštus verslui“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį rašė V. Benkunskas.
„Įsivaizduokime. Vidutinis namų ūkis, dviejų kambarių butas. Jeigu Seimas priims dabar stumiamą įstatymą, skaičiuojame, kad atliekų tvarkymas 55 kv. m. daugiabučio gyventojui papildomai pabrangs mažiausiai 35 proc. Sumoje vilniečių kišenės patuštėtų mažiausiai 11 mln. eurų per metus“, – teigė Vilniaus miesto meras.
Anot jo, daugelį metų aplinkos ministro įsakymu buvo apibrėžta, kas turi mokėti už kiekvieno plastikinio maišelio, pakelio ar suglamžyto popieriaus lapo tvarkymą gyventojams tas atliekas surūšiavus į atitinkamą plastikui, stiklui ar popieriui skirtą konteinerį.
„Tai yra gamintojų atsakomybė, kadangi jie patirdami šiuos atliekų tvarkymo kaštus yra atleidžiami nuo taršos mokesčio. Tokią jų prievolę yra patvirtinę ir Lietuvos teismai, o pati finansavimo sistema nesikeičia nuo 2013 metų. Nuo sausio 1 d. šis principas turėjo įsigalioti ir kaip įstatymas Seime. Taigi, niekas ant žemės būtų nepasikeitę, tiesiog pats principas būtų įsigaliojęs aukščiausiu lygiu“, – aiškino V. Benkunskas.
„Bet staiga, skubos tvarka, per savaitę-kitą atsiranda iniciatyva Seime apversti šį principą. Tai, ką daug metų darė verslas, dabar norima užkrauti ant visų Lietuvos gyventojų pečių. Nuo sausio 1 d. norima užmesti mažiausiai 11 mln. eurų vien Vilniaus gyventojams – visi mokėsime bent 35 proc. daugiau. Negriaukite nusistovėjusios tvarkos ir prisiminkite, kad visi turime dirbti žmonėms, o ne siauriems privatiems interesams“, – į Seimo narius kreipėsi sostinės vadovas.
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus parlamento Aplinkos apsaugos komitetas svarstys trečiadienio posėdyje.