Mentorius Gintautas Strolys. Pradžioje buvo Žodis

Kas yra žodis?

Religiniuose tekstuose akcentuojama, kad „pradžioje buvo Žodis“. O moksliniame kontekste žodis yra tapatinamas su garso bangomis, kurias galime užfiksuoti ir išmatuoti. Tačiau žodžiai, kuriuos tariame, yra daug daugiau nei tik garso bangos. Kai tai suprantame, mums atsiveria durys į gilesnę žodžių galios sampratą.

Nors žodynai gali turėti šimtus tūkstančių žodžių, mes dažnai naudojame tik nedidelį jų skaičių buitiniam bendravimui. Tai rodo, kad žodžių galia slypi ne jų kiekybėje, o gebėjime juos suderinti tarpusavyje bei tinkamai panaudoti. Kiekvienas naujai išmoktas žodis suteikia daugiau galimybių išreikšti save ir suprasti supantį pasaulį. Žodžiais kuriame vaizdus, o žodžių sakiniais atskleidžiame savo minčių vingius.

Žodžiai ir sveikata

Žodžiai kelia šiurpuliukus, verčia mus juoktis ar verkšlenti. Jų galią sunku pervertinti – tai tarsi magija, kurią kiekvienas iš mūsų patiria skirtingai. Žodžiai ne tik formuoja mūsų kalbą ir mintis, bet ir veikia mistiškai – tai, kaip mes kalbame ir ką sakome, tiesiogiai įtakoja kiekvieno mūsų realybę.

Nuolat vartojami negatyvūs žodžiai ir emocinė būsena daro tiesioginį poveikį sveikatai. Galbūt ir patys pastebite, kaip imate stresuoti, kai sau kartojate arba girdite jums tariamus neigiamus žodžius. Tokie žodžiai skatina ir didina streso hormono išsiskyrimą organizme. Teigiama, kad geriausia atsvara tokiai būklei – tikslingas teigiamų žodžių vartojimas ir klausymas. Žodžiai gali gydyti.

Mintis, jog žodžiai gydo – tai nėra tik metafora. Tai terapijos forma, kurios metu dėmesys skiriamas bendravimui bei teigiamų žodžių naudojimui kasdienybėje. Kalbos poveikį akcentuojanti terapija padeda žmonėms įveikti traumas, nerimą, depresiją ir kitus emocinius iššūkius.

Be to, žodžiai turi galią pakeisti mūsų savęs suvokimą ir savivertę. Teigiami, palaikantys ir įkvepiantys žodžiai gali padėti žmogui atgauti pasitikėjimą savimi, išmokti atidumo klausant kito. Tinkamai parinkti žodžiai gali būti kaip vaistas sielai, nes gali teikti ramybę ir stiprinti viltį. Todėl kai kalbame ar rašome, turime prisiminti, jog kiekvienas žodis turi galią sukelti grandinines reakcijas mūsų ir kitų gyvenimuose. Svarbu yra ne tik ką sakome, bet ir kaip.

Terapinį poveikį turi afirmacijos žodžiai – reguliariai kartojami pozityvūs teiginiai, galintys padėti pakeisti mūsų mąstymo būdą, sustiprinti pasitikėjimą savimi bei teigiamai veikiantys emocinę būklę. Teigiama, kad reguliariai kartojamos afirmacijos tampa ne tik garso bangomis, bet ir signalais, kurie skatina mūsų smegenis keisti pasąmonėje glūdinčius neigiamus įsitikinimus į teigiamus. Taigi žodžiai – tie paprasti garso bangų vingiai – yra mūsų minčių, kūrybos ir savęs išraiškos pagrindas bei galingas įrankis.

Žodžiai kaip burtai

Burtai ir užkeikimai irgi parodo žodžių galią. Jais buvo siekiama pakreipti žmogaus elgesį taip, kad tuo pačiu pasikeistų ir įtvirtintas vaizdinys apie pasaulį. Nors šiuolaikinėje visuomenėje burtai ir užkeikimai laikomi tik prietarais, patikėkite, naujos kartos žodžiai, kuriuos galime prilyginti burtažodžiams, atveria visas duris ir lengvina tikslų siekimą tiek versle, tiek kasdienėje aplinkoje. Todėl ypač svarbu suprasti, kaip naudoti žodžius, kad paprasčiausiai išmoktume susikalbėti ir suprasti vienas kitą.

Burtai… burtažodžiai… Tema, apie kurią šįkart daug nesiplėsiu, nes apie viską parašysiu jau rengiamoje knygoje. O jums tik priminsiu, kad neurolingvistinio programavimo (NLP) metodas, kuriuo galima paveikti žmogų sau reikiama linkme – tai tam tikra šiuolaikinė burtų forma. Ši metodika vis dar nepraranda aktualumo. O kodėl? Dėl to, kad tokia burtų versija itin paveiki, be to, gana lengvai išmokstama.

Tačiau ne visiems verta įrodinėti ir aiškinti, kas tikrai veikia. Juk visada reikės tos auditorijos, kuri bus paklusni tokių metodų įtaigai. Deja, tokia realybė. Niekam nieko nereikia įrodinėti, geriau naudokitės įgytomis žiniomis ir džiaukitės.

„Slaptos žinios atviros tik atviriems protams“, – parašiau šią frazę pernai, nesitikėdamas, kad panaudosiu ją kalbant apie žodžius. Įsiklausykite ir naudokitės šiuose žodžiuose užkoduota galia savo kasdienybėje.