Mentorius Gintautas Strolys. Neprivalote „susideginti“, kad sušildytumėte kitus

Dabar tai ypač svarbu, kai gyventojai yra tolerantiški viskam, išskyrus atsakomybę ir komandiškumą. Tolerancija dažnai yra artima sąvokai „dzin“, kuri leidžia suprasti, jog viskas nesvarbu. Tačiau verslininkams nėra „dzin“ – jie negali sau leisti būti abejingais. Jie turi rūpintis ne tik savo verslu, bet ir savo komanda bei jos gerove. Šis spaudimas dažnai sukuria aplinkybes, kuriomis verslininkai ir komandos lyderiai pamiršta apie savo pačių poreikius ir sveikatą. Svarbu suprasti, kad tik stiprus ir pailsėjęs lyderis gali išlaikyti savo komandą stiprią ir produktyvią.

Beje, valstybė turėtų rūpintis tokiais žmonėmis ir suteikti jiems galimybę atsigauti, pavyzdžiui, skirti sanatorijas ir kitas poilsio vietas. Juk būtent šie žmonės yra valstybės klestėjimo garantas. Kai šie svarbūs asmenys išseks arba paliks savo pareigas, valstybė pajus tikrąjį jų trūkumą. Todėl būtina pradėti rūpintis jų gerove, kol dar ne per vėlu.

Verslininkai ir komandos lyderiai dažnai dirba neįtikėtinai daug, siekdami užtikrinti, kad jų įmonė ir komanda veiktų sklandžiai. Jie nuolat sprendžia problemas, derina skirtingus interesus ir stengiasi išlaikyti aukštą motyvaciją bei produktyvumą. Tačiau kartais jų pastangos nueina į kraštutinumus, kai jie pradeda aukoti savo asmeninį laiką, sveikatą ir emocinę gerovę.

„Susideginti“ šiame kontekste reiškia pervargti ir išsekinti savo resursus, siekiant išlaikyti kitus. Tai gali pasireikšti įvairiais būdais: ilgomis nei įprastai darbo valandomis, laisvalaikio atsisakymu, nuolatiniu stresu ir spaudimu. Toks požiūris gali atrodyti kaip didžiulė auka dėl kitų gerovės, tačiau ilgainiui tai tampa destruktyvu.

Kartais komandų formuotojai susiduria su nesuderinamumo problemomis savo komandoje. Tai gali būti dėl skirtingų asmenybių, nesuderinamų darbo stilių ar paprasčiausiai dėl skirtingų mentalitetų ir požiūrių. Kai komanda yra nesuderinama, atsakomybė ir našta dažnai gula ant lyderio pečių.

Tačiau net ir tokioje situacijoje svarbu prisiminti, kad vienas žmogus negali pakeisti visko. Lyderiai neturėtų bandyti prisiimti visos atsakomybės ir aukoti savo gerovės tik tam, kad suformuotų tobulą komandą. Kai kuriems komandos nariams gali būti tiesiog „dzin“ – jie neįsipareigoja ir nesistengia, todėl verslo lyderio pastangos tampa bevaisės.

Kaip verslininko ar komandos formuotojo, jūsų pačių emocinė gerovė turi būti prioritetas. Jei jūs esate išsekę, pervargę ir neturite energijos, negalėsite efektyviai vadovauti ir palaikyti savo komandos. Tai nėra savanaudiškumas – tai būtinybė. Jūsų gerovė tiesiogiai įtakoja jūsų gebėjimą vadovauti ir priimti teisingus sprendimus.

Žinau, kad tarp skaitančių šį tekstą yra tokių, kurie mano, kad jie gali viską ir net neabejoju, kad daug ką mokate. Tačiau reikia suprasti, kad net jei esate perfekcionistas ir negalite paleisti kontrolės, privalote išmokti deleguoti užduotis ir pasitikėti savo komandos nariais. Delegavimas nėra silpnybė ar nekompetencijos ženklas – tai išmintingas ir būtinas įgūdis. Jūs negalite padaryti visko vienas. Deleguodami užduotis ne tik sumažinsite savo darbo krūvį, bet ir suteiksite komandos nariams galimybę augti ir tobulėti. Jei jūs nuolat laikysite viską savo rankose, neišvengiamai patirsite stresą, pervargimą ir galiausiai – perdegimą.

Tiems, kurie tiki, kad viską privalo kontroliuoti patys, atsiminkite, taip galvodami jūs galite išprotėti arba perdegti. Delegavimas leidžia paskirstyti atsakomybę, taip suteikiant jums laiko susikoncentruoti į strateginius klausimus ir padėti komandos nariams įgyti reikalingos patirties. Tai yra sveiko ir subalansuoto vadovavimo pagrindas. Jeigu nemokate deleguoti, bet esate kūrybingas, tuomet susiraskite partnerį, kuris moka deleguoti. Tokia yra jūsų prigimtis – jūs nesate gimę mokėti viską ir sugebėti viską vieni. Mes gimėme tam, kad kartu formuotume komandas, papildytume vieni kitus savo stiprybėmis. Suprantu, kad man lengva kalbėti, nes moku „nuskaityti“ žmones, bet jūs irgi kažkiek galite to išmokti. Nesistenkite savęs laužyti dirbdami darbus, kuriems nesate gimę – ieškokite partnerių, kurie gali papildyti jus ir jūsų gebėjimus. Formuodami komandą, kurioje kiekvienas narys užima tinkamą vietą ir naudoja savo stipriąsias puses, jūs ne tik išvengsite perdegimo, bet ir sukursite efektyvią bei harmoningą darbo aplinką. Tai yra tikroji lyderio stiprybė – gebėjimas atpažinti savo ir kitų žmonių gebėjimus bei juos efektyviai derinti tarpusavyje. Aiškiai apibrėžkite savo darbo valandas ir laiką, skiriamą poilsiui. Neleiskite darbui įsibrauti į jūsų asmeninį gyvenimą. Ribų nustatymas padeda išlaikyti sveiką vidinę pusiausvyrą.

Suprantu, kad tarp jūsų yra ir tokių, kuriems atrofavęsis laiko suvokimas. Tai įprasta tiems, kurie yra giliai įsitraukę į savo darbą. Tačiau vis dėlto yra būdų, kaip galima ilsėtis, ir aš juos žinau, o jūs juos irgi galite atrasti. Privalote gyventi ir dėl savęs, ir dėl savo svajonių. Beje, kada paskutinį kartą svajojote? Nepamenate? Tuomet tai yra labai didelė bėda.

Svajonės yra svarbios – jos suteikia mums kryptį ir prasmę. Be jų gyvenimas tampa mechaninis, o darbas – varginantis. Todėl skirkite laiko ne tik darbui, bet ir svajonėms. Ribų nustatymas tarp darbo ir asmeninio gyvenimo padės jums išlaikyti sveiką pusiausvyrą ir neprarasti ryšio su savo svajonėmis.

Suprantu, kad galite dirbti be poilsio, tačiau žmonės šalia jūsų to negali. Net matant, kaip jūs nesiilsite, gali juos varginti. Todėl, kad ir kaip gerai jūs jaustumėtės dirbdami be pertraukų, turite prisiminti, kad aplinkiniai žmonės turi kitokius poreikius. Aiškiai apibrėžkite savo darbo valandas ir laiką poilsiui ne tik dėl savęs, tačiau ir dėl savo komandos bei artimųjų. Ribų nustatymas tarp darbo ir asmeninio gyvenimo padės ne tik jums, bet ir tiems, kurie yra šalia jūsų.

Man sunku rašyti ir patarinėti visiems, kai žinau, kad jūs, kurie skaitote, esate skirtingi. Vienas patarimas tinka vieniems, o kitas kitiems. Todėl, jei atsirenkate kam tai skirta, perduokite jiems šią žinią: skirkite laiko savo sveikatai – tai gali būti fizinis aktyvumas, meditacija, hobiai ar tiesiog poilsis. Rūpinimasis savimi padeda išvengti perdegimo ir palaikyti aukštą energijos lygį.

Nuolat mokykitės ir tobulėkite ne kaip lyderis, o kaip komandos šeimininkas. Lyderystė ir šeimininko išmintis yra skirtingos kompetencijos. Nauji įgūdžiai ir žinios padeda efektyviau spręsti problemas ir valdyti stresą. Tačiau jei žodį „tobulėti“ suprasite kaip nuolatinį savęs tobulinimą visose srityse, tai skaitykite iš naujo. Jūs turite tobulinti save tik išminties srityje. Išmintis padeda suvaldyti protingus žmones, o aš tikiuosi, kad jūs nesamdote į savo komandą kvailių. Psichologija yra proto lygmuo, o išmintis skirta protingiems žmonėms valdyti. Jei skaitėte Niccolò Machiavelli knygą „Valdovas“, tai greičiausiai supratote, kad ji neturi nieko bendro su populiariąja psichologija. Apskritai, visi verslininkai sako, kad mėgsta psichologiją, bet atsiminkite, kad geriausiai žmones pažįsta tie, kurie nėra atitolę nuo gamtos. Stebint gamtą ir ją analizuojant, skaitant išmintį, lengviau suprasti ir konkretų žmogų. Išmintis – tai tikimybių teorija, todėl turi mokėti ją atskirti.

Kaip pasirinkti tuos, kurie jums išmintingai pataria? Tai bus labai paprasti patarimai – tokie paprasti, kad nuo paprastumo net atrodys neįtikėtini. Tam mes turime ir šią mintį pagrindžiantį posakį, jog kas paprasta, tas genialu.

Jūs neprivalote susideginti, kad sušildytumėte kitus žmones. Kaip verslininkas ar komandos lyderis, jūsų gerovė yra labai svarbi. Tik būdamas sveikas, energingas ir motyvuotas, galite sėkmingai vadovauti savo komandai ir siekti ilgalaikės sėkmės. Rūpinkitės savimi ir neleiskite perdegimui užvaldyti jūsų gyvenimo. Sveika ir laiminga komanda prasideda nuo sveiko ir laimingo lyderio.