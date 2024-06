Mentorius Gintautas Strolys. Gamtos išmintis, prigimtis, Haskių dalinimosi paslauga

Haskis – išskirtinė šuns veislė, kurios prigimtines savybes reikia įvertinti atsižvelgiant į jos istoriją ir evoliuciją. Šie šunys kilę iš šiaurinių regionų, kur jie reikalingi sunkioms rogėms traukti (tą patį mūsų kraštuose atlieka arkliai). Dėl šios priežasties Haskiai iki šiol išlaiko tam tikrus, labiau arkliams būdingus instinktus, pavyzdžiui, gebėjimą ilgai ir ištvermingai dirbti kinkinio komandoje, lengvai adaptuotis prie šeimininkų kaitos, neprisirišant nei prie vieno.

Haskiai labai socialūs šunys, puikiai sutariantys su žmonėmis ir kitais gyvūnais. Jų gebėjimas bendrauti ir dirbti kartu yra gyvybiškai svarbus, ypač atsižvelgiant į ekstremalias šiaurės sąlygas, kur temperatūra gali nukristi iki minus 60 laipsnių. Dėl savo genetinės prigimties Haskiai turi gilų instinktą išlikti aktyviais. Šis instinktas paveldėtas iš jų protėvių, kurie valandų valandas praleisdavo tempdami roges ar padėdami medžiotojams šaltojoje klimato zonoje. Taip pat jie neturi agresijos, nes agresijai reikia energijos, o tai šiaurės salygomis būtų netaupu.

Jeigu šuo pavargdavo, jis galėdavo būti paprasčiausiai pakeistas į nepavargusį, jeigu to reikalavo aplinkybės. Šio šuns savybė – nebūti prieraišiu tik vienam šeimininkui – yra būtina sąlyga. Be to, Haskis yra ne tik sunkaus darbo šuo, jis ir gražus augintinis, kuris dažnai mūsų kraštuose perkamas dėl jo išskirtinės išvaizdos, nesuprantant jo prigimtinių poreikių. Tie, kurie perka šį šunį, nesuvokdami jo genetinių savybių ir nesuteikdami jam reikiamos veiklos ir priežiūros, stokoja supratimo apie veislę. Haskis – tai ne tik „šuns“ pavadinimas; jis, priminsiu, šiaurinis arklys, kuris turi kasdien gauti savo iškrovą, tuo pačiu metu jis šiaurinis draugas, reikalaujantis tinkamo požiūrio ir būtent jam būdingo gyvenimo būdo. Primenu, gamta nesikeičia tik todėl, kad mums to norisi. Tai skirtingos prigimtys, o keli šimtai metų mums yra lygūs vienai sekundei gamttai

Reguliarus fizinis aktyvumas padeda išlaikyti optimalų Haskių psichinės sveikatos lygį, mažinant šuns įtampą ir stresą. Haskių poreikis išnaudoti savo fizines jėgas yra neatsiejama jų prigimties dalis. Šių šunų savininkai turėtų skirti pakankamai dėmesio gyvūnų fiziniam aktyvumui, kad užtikrintų jų sveikatą ir jiems būdingą laimę. Žinant, kad šunų karta yra kas 2–3 metai, ir atrankos būdu renkant labai tingius atstovus iš jų per kelias kartas galime išvesti labai tingius šių veislių atstovus, bet čia jau atskira istorija…

Rašau apie tai, nes tai tipiškas gamtos paradoksas: paviršutiniškai ją pažįstant galime jai netikėtai pakenkti. Tai lengva suprasti, jeigu gamtą vertiname per išminties prizmę, neapsiribojant vien vienos dimensijos požiūriu. Gamta yra išmintinga ir aš tai jums pabrėžiu dar kartą. Tradiciniai haskiai ir kitų veislių šunys, kurie turi poreikį išlieti energiją, puikiai iliustruoja ir išskirtinių žmonių prigimtį – jeigu jų kasdienybėje trūksta veiklos ir iššūkių, jie kenčia ir gyvena tarsi sulaužyti žmonės. Energingų veislių šunys, kurie priversti gyventi bute, nepatirdami reikalingo fizinio krūvio, nejaučia prigimtinės pilnatvės ir gali patirti didelį diskomfortą.

Pabaigai galiu duoti verslo patarimą tradicinių Haskių veislynų savininkams: įsteikite bėgikų grupes, kurių nariai galėtų rūpintis vienu Haskiu. Tai, kad šuo dalijamas keliems žmonėmis yra visiškai normalu šiais veislei ir svarbu tam kad jis galėtų būti laisvas bei kasdien išliktų aktyvus. „Haskio sharing“, arba dalijimasis Haskiu, gali būti naudingas tiek šuniui, tiek žmonėms. Šis modelis leidžia Haskiui išlaikyti reikiamą fizinį aktyvumą ir socialinę stimuliaciją, o žmonėms suteikia galimybę mėgautis bendravimu su energingu ir draugišku šunimi. Svarbu, kad visi „pasidalijimo“ modelio dalyviai būtų atsakingi ir suprastų Haskio priežiūros ypatumus.