Mentorius Gintautas Strolys. Linčo teismai socialiniuose tinkluose

Ar mūsų protėviai galėjo įsivaizduoti, kad vieną dieną mūsų didžiausias ginklas bus ne akmuo ar ietis, o klaviatūra? Socialiniai tinklai tapo mūsų laikų diskusijų aikštėmis, kur vyksta ne tik paviršutiniškas keitimasis nuomonėmis, bet ir gilios, egzistencinės kovos. Vartotojai, aprūpinti klaviatūromis kaip ginklais, stoja į mūšį dėl idėjų, tiesų ir pažiūrų, kurių įtaka gali persikelti iš skaitmeninio pasaulio į realų gyvenimą.

Socialiniai tinklai tapo moderniais forumais, kur kiekvienas iš mūsų gali išreikšti savo nuomonę – ir tai darome su didžiuliu entuziazmu, jeigu dar „Š“ verda… Čia kiekvienas aštresnis įrašas uždarose grupėse tampa lyg teismo byla, o komentarų skiltyse išsiskleidžia aistringos diskusijos, kurios primena Linčo teisėjų konsiliumą, tik su daugiau emocijų ir mažiau faktų. Uždaros grupės yra tarytum iškristalizuotos minios, kur kartais pakanka mažo degtuko, kad įvyktų sprogimas.

Linčo teismai socialiniuose tinkluose, nors ir yra tik virtualios realybės dalis, mums primena, kad teisingumo ir tiesos paieška yra sudėtingesnė ir reikalauja daugiau nei greito sprendimo. Tai rodo, kaip informacijos amžius pakeitė mūsų gyvenimo būdą ir kaip svarbu yra išlaikyti objektyvumą ir racionalumą, netoleruojant minios aklumo ir emocinio reagavimo. Tai rodo, kaip toli nuėjome nuo akmeninių įrankių iki skaitmeninio intelekto, ir kaip tai yra ne tik technologinis, bet ir kultūrinis šuolis. Jo žodžiai, skatinantys diskusijas ir teismus socialiniuose tinkluose, primena, kad mūsų žodžiai ir mintys skaitmeniniame pasaulyje gali turėti didesnį svorį nei bet kokia fizinė jėga.

Temidė, teisingumo deivė, simbolizuoja aklą, šaltą, objektyvumą, tačiau socialinių tinklų minios karštis yra emocinis aklumas, kuris yra impulsyvus ir neprognozuojamas. Tai iššūkis išlaikyti objektyvumą ir racionalumą mūsų laikų socialinių tinklų arenoje. Visa tai sufleruoja ir primena, kad žodžių laisvė turėtų būti atsakinga ir apgalvota, ypač eroje, kur kiekvienas žodis gali turėti didelį svorį.

Dabartinis pasaulis pasižymi visuotiniu greičio padidėjimu įvairiose gyvenimo srityse. Greitasis maistas, greita mada – tai tik keli pavyzdžiai, rodantys, kaip mūsų kasdienybė tapo orientuota į greitumą ir patogumą. Šis greitis taip pat atsispindi ir teisingumo ieškojime, ypač socialiniuose tinkluose, kur teismai tampa beveik tokie pat greiti kaip ir Linčo teismai.

Linčo teismai yra žinomi dėl greitų sprendimų priėmimo, kurie dažnai vyksta be pilno konteksto ar išsamios įrodymų analizės. Panašiai kaip socialinių tinklų teismai, kurie sprendžia klausimus ir teisia žmones be išsamaus tyrimo, remdamiesi greitu, paviršutinišku informacijos apdorojimu. Tokiose aplinkybėse dažnai trūksta giluminės analizės, o sprendimai priimami remiantis pirmuoju įspūdžiu, emocijomis ar įtakotojų populiarumu. Ši greito teisingumo kultūra socialiniuose tinkluose atspindi mūsų laikmečio tendencijas vertinti ir reaguoti į situacijas be išankstinio giluminio svarstymo. Tai kelia pavojų objektyviam teisingumo vertinimui, nes sprendimai priimami impulsyviai, nepakankamai įvertinant visas aplinkybes.

Greitas gyvenimo tempas, kurį skatina technologijų pažanga ir informacijos prieinamumas, turi didelę įtaką mūsų sugebėjimui lėtai ir apgalvotai analizuoti situacijas. Tai yra iššūkis šiuolaikinei visuomenei, kurioje reikia rasti balansą tarp greičio ir kokybės, ypač sprendžiant teisingumo ir etikos klausimus.

Prisiminkite ir pabandykime suprasti, ar jūsų elgsena yra įtakota laikinu hormonų pokyčių, ar ne. Juk žinote, kas yra laikinai pakitę hormonai. Šiandien, kai skaitote, susidursite ar jau susidūrėte su daugybe žmonių, kurie bendrauja būdami nestabilios hormonų būsenos, ir tai yra normalu, jei suprantate ir įvertinate šią aplinkybę bendraudami su žmonėmis. Jei to neįvertinate, gali kilti problemų. Turėtumėte suprasti, kad žmonės nėra robotai ir pats juo netapti. Visi mes tam tikromis dienomis esame ne tokie, kaip 98% laiko ir tai yra normalu. Nepamirškime, kad gyvename eroje kada aplinkoje tvyro TIEK DAUG kortizolio (MIRTIES hormono). Pilnai pritariu minčiai, kad pykti – tai tas pats, kas išgerti nuodų ir laukti, kada mirs kitas.

Noriu visgi parekomenduoti išnaudoti demokratinės šalies institucijas: policiją ir teismus. Ir kadangi negaliu čia pilnai ir išsamiai išplėsti šios temos, pabaigai pateiksiu keletą mano kurtų aforizmų, kurie galėtų leisti susimąstyti ar susidėlioti mintis šia tema.

Nebūna karštos logikos – būna tik karšti jausmai. G. S.

Jausmuose miršta logika, taip vyrai pralaimi savo mylimoms. G. S.

Kuo daugiau jausmų – tuo mažiau logikos. G. S.

Kam kurti civilizaciją, kai nuo jos sukeltų ligų daugiau mirštama? G. S.

Nenuginčijama logika yra kvailių ir maniakų bruožas. G. S.

Žodžiais šaudosi, o taiklūs žodžiai suteikia sparnus arba nužudo. G. S.

Nervai yra karštas patiekalas! Šaltais nervais nepasigardžiuosi. G. S.

„Homo sapiens“ sunku tarp „Homo primatus“! G. S.

Matymas – tai žiūrėjimas smegenimis. G. S.

Žodžio laisvės negalima suteikti tiems, kurie nesupranta žodžių. G. S.

Tikėtina, kad šia tema artimiausiu metu parengsiu seminarą arba mąstymo dirbtuves. Šiai dienai nepamirškite, kad „Homo sapiens“ nėra žinantis žmogus, o mąstantis. Linkiu visiems išlikti „Homo sapiens“.