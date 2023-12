Mentorius Gintautas Strolys. Charizma – išmintingas žvilgsnis į asmenybės šviesą

Graikų kalboje „Charizma“ (χάρισμα – khárisma) reiškia ypatingą Dievo malonę, dovaną, kurią, atrodo, mes visi, būdami dievo kūriniai, esame gavę. Tai dovana, kurią mes galime tobulinti – šlifuoti kaip deimantą, kad jis taptų briliantu, spindinčiu ryškiau nei bet koks kitas akmuo. Bet jeigu manote, kad dar negavote šios graikiškos dovanos, nenusiminkite! Jūs ją turite. Tik reikia pasikapstyti giliau.

Charizma – tai unikalus reiškinys. Charizmatiškoms asmenybėms sekasi, nes jos pavergia kitus, bet žinoma, ne visus ir ne visada. Įdomu, kad yra charizmatiški žmonės iš toli ir iš arti, o turėti abu šiuos bruožus viename žmoguje yra retas atvejis.

Įsivaizduokite charizmą kaip skonį maiste – tai vienas iš penkių pagrindinių skonių: saldus, rūgštus, sūrus, kartus, ir svarbiausia – brandus, kad jie būtų tobulai subalansuoti galima priduoti ir aštrumo. Jeigu neturite tokios akivaizdžios dovanos nuo vaikystės, galite asmenybę subalansuoti kaip maistą, pasitelkdami žinias ir įgūdžius.

Charizmatiški žmonės palieka neišdildomą pėdsaką, ir su tokiais žmonėmis sunku net atsisveikinti. Jie žavi, vilioja ir lieka ilgam atmintyje. Bet iš ko susideda charizmatiška asmenybė? Yra keletas svarbių elementų, kurie lemia charizmatišką asmenybę, jais ir pasidalinsiu.

Empatija yra pirmasis ir vienas svarbiausių elementų, lemiančių charizmatišką asmenybę. Dažnai būtent charizmatiški žmonės pasižymi stipriu empatijos jausmu. Jie yra jautrūs aplinkai, geba suprasti ir jausti kitus, nesistengdami atrodyti stipresni, nei iš tikrųjų yra. Jų asmenybė yra subalansuota: jie nėra nei pernelyg šarminiai, nei pernelyg rūgštiniai, o jų išorė atspindi vidinę būseną.

Empatijos ugdymas yra kritinis įgūdis, leidžiantis charizmatiškiems žmonėms efektyviai bendrauti ir formuoti tvirtus ryšius. Svarbu mokėti įsikūnyti į kitus, išlaikyti pauzę pokalbio metu ir leisti žmonėms užbaigti savo mintis prieš išsakant savo nuomonę. Toks gebėjimas įsijausti leidžia geriau suprasti ir atsižvelgti į kitų žmonių poreikius ir jausmus.

Empatijos lavinimas yra kasdienis darbas. Pradėkite įsikūniję į vaiką, tačiau toliau stenkitės pažvelgti į pasaulį senolio akimis, taip tobulinkite empatijos jausmą. Įsikūnykite į savo kaimyną, bendradarbį, pažįstamus, stengdamiesi suprasti jų perspektyvas ir jausmus. Tai padės geriau suprasti ir bendrauti su įvairiais žmonėmis, o taip pat suteiks galimybę giliau įžvelgti įvairias žmogiškąsias patirtis.

Antrasis svarbus charizmatiškos asmenybės elementas yra platus žodynas ir gebėjimas lengvai reikšti mintis. Mokėjimas aiškiai ir suprantamai bendrauti yra neatsiejamas charizmos aspektas. Tai reikalauja ne tik didelio žodžių bagažo, bet ir gebėjimo prisitaikyti prie įvairių bendravimo situacijų. Svarbu vengti nuvalkiotų frazių ir lavinti savo kalbos „skaniukus“, mokantis tinkamai ir laiku naudoti žodžius, kurie geriausiai atspindi norimą mintį. Norint išplėsti savo žodyną, rekomenduojama daug skaityti, stebėti, kaip kalba kiti, ir rinkti įvairias kalbos išraiškas bei frazes, vengiant nuvalkiotų posakių.

Mokykitės kalbėti atmintinai, naudokite lengvai cituojamus posakius, kurie padeda įtraukti ir sudominti klausytojus. Žodyno plėtra ir tinkamas jo naudojimas yra svarbūs įgūdžiai, padedantys tapti charizmatiškesniu ir patrauklesniu bendraujant su įvairiomis auditorijomis. Įvaldyti platų žodyną yra ypač svarbu, kad galėtumėte kalbėti skirtingoms auditorijoms.

Pavyzdžiui, bendraudamas su jaunimu, nenaudokite seno žodyno. Taip pat svarbu suprasti, kad kalba ir bendravimo stilius turėtų atitikti kultūrinį kontekstą. Pavyzdžiui, prancūzas, kalbėdamas prancūziškai, gali nebūti charizmatiškas suomiams. Taip pat svarbu atsižvelgti į auditorijos pageidavimus – jeigu jie nemėgsta ilgų kalbų, pasirinkite lakonišką bendravimo būdą.

Be to, svarbu yra balsas ir jo tembro keitimas, kuris praturtina kalbą, suteikia jai įdomumo ir įtraukumo. Viešojo kalbėjimo mokytojai gali būti puikūs pagalbininkai šių įgūdžių tobulinimo procese, padėdami išmokti kontroliuoti balsą ir pritaikyti jį prie skirtingų bendravimo situacijų. Labai svarbu išlaikyti balansą tarp įvairių intonacijų ir emocijų, kad balsas netaptų monotoniškas ar per daug dominuojantis.

Trečiasis svarbus elementas, formuojantis charizmatišką asmenybę, yra pasitikėjimas savimi ir drąsa. Sunku įsivaizduoti charizmą be vidinio stiprumo ir pasitikėjimo savo jėgomis. Charizmatiški žmonės dažnai yra tie, kurie turi drąsos stovėti už savo žodžius, veiksmus ir įsitikinimus. Jie nesiblaško prieš iššūkius ir nebijodami išreikšti savo nuomonės, sugeba įkvėpti ir įtraukti kitus.

Pasitikėjimo savimi stiprinimas yra nuolatinis procesas, kurį galima pradėti nuo mažų žingsnių. Jei jaučiate, kad jums trūksta pasitikėjimo, ieškokite žmonių – tai gali būti draugai, šeimos nariai, kolegos ar profesionalai, kurie galėtų jus palaikyti ir padėti atkurti pasitikėjimą savimi. Svarbu suprasti, kad kiekvienas žmogus kartais jaučia abejones, tačiau tai nėra kliūtis tapti charizmatišku.

Drąsa yra būtina, norint įveikti išorinius iššūkius ir vidines baimes. Tai reiškia, kad turite būti pasirengęs rizikuoti, eksperimentuoti ir kartais netgi nepaisyti tradicinių normų ar lūkesčių. Drąsūs žmonės sugeba imtis veiksmų net esant nežinomybei, o tai yra neatsiejama charizmos dalis. Drąsa taip pat reiškia gebėjimą stovėti prieš populiarią nuomonę arba išsakyti netradicines idėjas, kas dažnai sukelia žmonių dėmesį ir pagarbą.

Pasitikėjimo savimi ir drąsos ugdymas taip pat susijęs su savęs pažinimu ir savęs vertinimu. Svarbu nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, nustatyti tikslus ir dirbti prie jų įgyvendinimo. Tai reiškia, kad reikia nuolat mokytis, augti ir tobulėti, tiesiog išryškinti tai kas tavyje stipru ir leisti aplinkiniams tave papildyti.

Galiausiai, drąsa ir pasitikėjimas savimi yra kaip magnetas, pritraukiantis kitus. Žmonės natūraliai nori būti arčiau tų, kurie atrodo įsitikinę savo veiksmais ir sprendimais. Tai suteikia jiems patiems autoriteto, patikimumo ir, žinoma, charizmos. Taigi, investavimas į savo pasitikėjimo savimi ir drąsos stiprinimą yra esminė charizmatiškos asmenybės dalis.

Ketvirtas esminis charizmatiškos asmenybės elementas yra paslaptingumas. Tai reiškia, kad jei verbalinė kalba nėra jūsų stiprioji pusė, verta sutelkti dėmesį į gebėjimą save pateikti vizualiai. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip atrodote ir kaip save pristatote be žodžių, nes charizma neapsiriboja vien kalbėjimu.

Charizmatiškai asmenybei būdinga tam tikra stiliaus ir mados atmetimo savybė. Tai nereiškia, kad turite būti neskoningi, bet svarbu vengti aklai sekti madingas tendencijas. Mada dažnai yra pernelyg gausi ir per daug išsiskirianti, o tikrasis stilius yra subtilus ir individualus. Pavyzdžiui, armijoje eilinių kareivių apranga yra vienoda, tačiau generolai išsiskiria charizmatiška apranga, kur kiekvienas elementas turi savo reikšmę (pavyzdžiui, medalių rinkinys). Taip pat ir jūs turėtumėte turėti savo išskirtinį drabužių rinkinį, kuris padėtų pabrėžti jūsų individualumą. Šią pastraipą galėčiau tęsti amžinai, bet čia ne knyga ir ne seminaras, todėl nesupykit.

Be to, charizmatiškas asmuo turėtų mokėti naudoti neverbalinę kalbą, įskaitant kūno kalbą ir išraiškas. Šie elementai padeda perteikti jūsų asmenybę ir mintis net be žodžių. Charizmatiški žmonės taip pat išlaiko tam tikrą paslaptingumą, laikydamiesi nuošalyje ir neatskleisdami visko apie save. Kaip žvaigždės žiba tik iš toli, taip ir charizmatiški žmonės turėtų išlaikyti tam tikrą distanciją, kad išsaugotų savo paslaptingumą ir išvengtų per didelio artumo, kuris gali sumažinti jų žavesį. Dar kartą prisiminkite palyginimą su penkiais skoniais maiste.

Galiausiai, prisiminkite, kad šiuolaikiniame pasaulyje, kai viskas yra lengvai prieinama ir viskas filmuojama, tapti charizmatišku yra sunkiau, bet vis tiek įmanoma. Šiandienos aplinka reikalauja dar daugiau pastangų, kad išsiskirtumėte, būtumėte pastebėti ir įsimintini. Tačiau svarbiausia yra būti savimi, lavinti tik savo unikalias savybes. Na, o pabaigai pasidalinsiu savo aforizmais, kurie papildys šį straipsnį iš šiuo metu mano rašomos knygos :

Charizma paveikia net įtakingiausius, nes jiems jos dažniausiai trūksta. G. S.

Charizma užgimsta, kai tarp vidaus ir išorės atsiranda harmonija. G. S.

Charizma tai išgryninta prigimtis. G. S.

Charizmos negali nupirkti ir nukopijuot. G. S.