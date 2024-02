Medos mama pasidalijo jautria žinute: „Nebijok, labai prašau, jei gali grįžti namo – grįžk“

Dingusios merginos paieška ketvirtadienį vis dar tęsiasi – sutelktos gausios policijos pajėgos. Visuomenė taip pat siūlo pagalbą ir padeda ieškoti mergaitės.

Ketvirtadienį Medos mama socialinėje erdvėje išplatino jautrią žinutę.

„Medute,

jei tu girdi ar matai mūsų žinutę, mes norime, kad tu žinotum, jog mes labai labai stipriai tave mylime.

Jei tu gali grįžti, bet labai bijai, mes norim, kad žinotum, kad mes tavęs labai labai laukiame todėl ieškome… Nebijok, labai prašau, jei gali grįžti namo – grįžk… Apkabiname tave.

Mamytė, tėvelis, sesė, broliai ir šuniukai.

Labai tavęs pasiilgome…“, – rašoma Medos mamos Ievos Stankevičienės „Facebook“ įraše.

Nepilnametės mama: Meda buvo pas draugę

„Facebook“ grupėje „Medos paieška“ žmonės ir toliau intensyviai siūlo pagalbą, dalijasi, kurios vietos apieškotos. Be to, patvirtinta, kad dingusioji iš namų išėjo be telefono.

„Meda išėjo iš namų iš nuvažiavo į Didžiąją Riešę. Ji buvo pas draugę, apie 12 val. Iš ten išvažiavo ir mes nerandame jokios informacijos, kur toliau ji galėjo pajudėti, neturime jokios žinios. Ar ji į kokį autobusą įsėdo, nieko neturime visiškai“, – naujienų portalui tv3.lt kalbėjo Medos mama.

I. Stankevičienė tvirtina, kad dingusiosios draugė teigė, jog ji nieko nepastebėjo ir nieko rimto Meda jai nesakė.

Nepilnametės mama tvirtino, kad prie paieškos prisideda labai daug savanorių.

„Iš tikrųjų yra labai labai daug žmonių, kurie mums padeda, kurie ieško, žvalgo apylinkes. Kadangi neturime jokios konkrečios vietos, kurioje galima būtų ieškoti, tai tiesiog iešiom visur, visur, tai yra tikrai tikrai daug žmonių, dabar, va, skelbimus ruošiame visame mieste kabinti“, – komentavo I. Stankevičienė.

Paklausus, ar dieną prieš dingimą kas nors atsitiko, dėl ko mergina galėjo nuspręsti išeiti iš namų, mama patvirtino, kad ne.

„Nieko neatsitiko, tikrai nieko neatisitiko. Net nebuvo jokio jokio įtarimo apie tai, kad taip gali nutikti“, – tikino ji.

Policija: peržiūrimi viesi gauti vaizdo įrašai

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistė Loreta Kairienė tvirtina, kad kol kas peržiūrimi visi vaizdo įrašai, policija intensyviai ieško dingusios merginos.

„Šiandien ryte kalbėjau paiešką vykdančiu tyrėju, tai šiandien gauta pranešimų, kad mergaitė, panaši į dingusią nepilnametę Medą, pastebėta keliose Vilniaus vietose, peržiūrimi visi gauti vaizdo įrašai, tai šiandien tokia paieškos eiga“, – sakė L. Kairienė.

Anot L. Kairienės, kol kas neplanuojama pajungti savanorių.

Remiantis policijos informacija, problemų su mergaite šeima nėra turėjusi, policija neturi duomenų apie ankstesnius dingimus. Policijai šeima taip pat nežinoma.

Mergina yra apie 1,65 m. ūgio, liekno kūno sudėjimo, pusilgių, oranžinės spalvos plaukų. Iš namų išėjo vilkėdama rudos spalvos striukę su gobtuvu ant kurio yra kailis, kelnėmis ar džinsais ant kurių pavaizduotos žvaigždutės, avėjo juodos spalvos kerzinius batus.

Pastebėjusius nepilnametę, žinančius jos buvimo vietą ar turinčius kitos reikšmingos informacijos tyrimui, policija prašo susisiekti su tyrėju Mindaugu Kimučiu tel. Nr. 8 700 58 128 arba telefonu 112.