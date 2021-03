Medininkų punkto remonto darbai: perspėja, kad judėjimas sulėtės

Šiuo metu Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos vykdo šio didžiausio tarptautinio pasienyje su Baltarusija veikiančio punkto modernizavimo projektą. Nuo kovo 22 d., pirmadienio, čia pradedami darbai, dėl kurių sumažės eismo juostų skaičius. Tai turės įtakos ir punkto pralaidumui, kuris kai kuriais laikotarpiais priklausomai nuo darbų pobūdžio, prognozuojama, gali sumažėti iki 50 proc.

Pasienio kontrolės punktų direkcija visus Medininkų punkto modernizavimo darbus planuoja baigti 2023 m.

Dėl pandemijos metu įvestų apribojimų jau metus per pasienyje su Baltarusija veikiančius punktus, tarp jų ir Medininkų, yra smarkiai sumažėjęs lengvaisiais automobiliais keliaujančių asmenų skaičius. Dėl to atliekami modernizavimo darbai jų kelionėms daug įtakos neturės, skirtingai nuo krovinių vežėjų, kurių veiklai sienos kirtimo apribojimai pandemijos metu netaikomi. Vidutiniškai per parą per Medininkų kontrolės punktą į abi puses sieną kerta apie 1 000 krovininių automobilių.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba vilkikų vairuotojams rekomenduoja artimiausiu metu rinktis ne tik Medininkų punktą, bet ir kitus Lietuvos pasienyje su Baltarusija veikiančius tarptautinius sausumos punktus – Lavoriškių, Šalčininkų ir Raigardo.

Ketvirtadienį ryte specialioje aikštelėje Lietuvos pusėje išvykti į Baltarusiją per Medininkų punktą laukė maždaug 300 vilkikų vairuotojų. Prognozuojamas laukimo laikas buvo apie 15 val.