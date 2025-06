Medikai įspėja dėl gresiančių permainų: gyventojai iš kišenės turės mokėti daugiau

Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos, Odontologų rūmų bei Lietuvos medikų sąjūdžio atstovai praėjusią savaitę laišku kreipėsi į Seimo narius, išdėstydami savo argumentus.

„Siekiame atkreipti parlamentarų dėmesį, kad šiuo metu siūloma 350 eurų per metus neapmokestinama riba savanoriškojo sveikatos draudimo įmokoms yra neadekvati realioms šių paslaugų kainoms ir praktikai.

Vidutinė tokio draudimo kaina jau dabar siekia apie 600 eurų per metus, o dėl augančių sveikatos priežiūros paslaugų kaštų ji toliau didėja. Todėl 350 eurų riba ne tik neatitinka rinkos realijų, bet ir dirbtinai apriboja darbdavių galimybes realiai pasirūpinti savo darbuotojų sveikata“, – rašoma pranešime spaudai.

Dar padidintų asmenines išlaidas gydymui

Medikų organizacijų teigimu, tai, visų pirma, mažintų pacientų sveikatos prieinamumą.

„Savanoriškas sveikatos draudimas leidžia darbuotojams greičiau patekti pas gydytojus specialistus, gauti reikalingas diagnostines, psichologines, odontologines, oftalmologines ir kitas paslaugas, kurių nekompensuoja ligonių kasos. Tai gerina ne tik pacientų savijautą, bet ir mažina viešosios sveikatos sistemos apkrovą“, – dėstoma medikų pranešime.

Antras argumentas – padidėtų asmeninės gyventojų išlaidos: „Sumažinus neapmokestinamą ribą, realiai sumažėtų darbdavių motyvacija sudaryti savanoriško draudimo sutartis. Tai reikštų, kad išlaidas turėtų prisiimti patys darbuotojai – mokėjimas iš savos kišenės augtų, o tai prieštarauja ilgalaikiam valstybės tikslui – mažinti asmenines išlaidas sveikatai.“

Be to, teigiama, kad tai prieštarauja PSDF galimybių riboms. „Pripažinkime, privalomojo sveikatos draudimo fondo ištekliai yra riboti. Savanoriškasis draudimas yra papildomas finansavimo šaltinis, kuris leidžia užtikrinti pacientams greitesnes ir kokybiškesnes paslaugas be papildomos naštos PSDF biudžetui. Tokį sprendimą apribojant, valstybė pati apsunkina sistemą, kuri jau dabar patiria spaudimą.

Netenkama darbdavių paskatų investuoti į darbuotojų sveikatą. Šiuo metu galiojanti didesnė neapmokestinamoji riba skatina darbdavius rūpintis savo darbuotojų sveikata. Tai – investicija, kuri grįžta produktyvumu, mažesniu sergamumu ir mažesniu nedarbingumo lygiu. Ribojant tokią paskatą, darbdavių motyvacija mažės.

Įvardijo, kokią alternatyvą palaikytų

Kaip nurodoma, medikų bendruomenė palaiko Seimui pateiktą alternatyvų pasiūlymą – vietoj fiksuotos 350 eurų sumos taikyti 0,25 vidutinio darbo užmokesčio (šiuo metu ~520 eurų) neapmokestinamą ribą savanoriškam sveikatos draudimui:

„Tai – ne tik logiškas, nūdienos realijas atitinkantis, bet ir nesenstantis variantas. Tik tokiu būdu užtikrinsime sveikatos paslaugų prieinamumą, atsakomybės paskirstymą tarp valstybės ir privačių iniciatyvų bei darbuotojų gerovę.“

Taip pat priduriama, kad klausimas apie šalies gynybą – nediskutuotinas. „Tai – kiekvieno piliečio pareiga. Ir mediko, ir paciento. Bet ar mokesčių reformos autoriai tikrai viską gerai apskaičiavo? Juk sumenkęs savanoriškai sveikatą besidraudžiančių asmenų skaičius įneš menkesnę dedamąją į gynybą. Vien skirtumas tarp fiksuotos 350 eurų sumos ir 0,25 nuo VDU – 4 mln., papildančių krašto gynybos fondą“, – dėstoma pranešime.