Maskvos patriarchato įtaka Lietuvoje ir Europoje: kaip religija tampa Kremliaus įtakos įrankiu

Tyrime nagrinėjamas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vaidmuo pateisinant karą prieš Ukrainą, jos veikla Europos Sąjungoje, taip pat su Maskvos patriarchatu susijusių organizacijų tinklas, finansavimo mechanizmai ir galimas jų naudojimas Kremliaus įtakai skleisti.
Pristatytas tyrimas apie Maskvos patriarchato keliamas grėsmes Lietuvos ir Europos saugumui
Tyrimą pristatė Religijos laisvės tyrimų centro „Libertas Fidei“ vykdomasis direktorius, Vilniaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Sergijus Šumylo. Jo teigimu, su Maskvos patriarchatu susijusių parapijų ir kitų organizacijų tinklas Europoje yra gerokai platesnis, nei vien bažnyčių skaičius.
Pasak S. Šumylos, Baltijos valstybėse veikia 215 Maskvos patriarchatui priklausančių parapijų: 52 Lietuvoje, 125 Latvijoje ir 37 Estijoje. Visoje Europos Sąjungoje, jo teigimu, yra apie 670–700 tokių parapijų, o įskaičiavus mokyklas, kultūros centrus, fondus ir kitas organizacijas, bendras su šiomis struktūromis susijusių organizacijų skaičius viršija tūkstantį.
Pateikdamas pavyzdžių iš kitų Europos valstybių, S. Šumylo taip pat kalbėjo apie galimus šių struktūrų ryšius su Rusijos žvalgyba. Jo teigimu, kai kuriais atvejais religinės organizacijos gali būti naudojamos ne tik religiniams, bet ir politiniams ar saugumo tikslams.
Konferencijoje dalyvavusi Seimo narė, buvusi ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė teigė, kad Lietuvoje Maskvos patriarchato struktūros sprendimai nėra savarankiški ir išlieka glaudžiai susiję su Maskva.
„Sprendimai dėl to, kas Lietuvoje vyksta, kas paskiriamas, kas vadovaus ir taip toliau, nėra savarankiški. Tie sprendimai yra smarkiai susiję su Maskva“, – sakė I. Šimonytė.
Jos teigimu, nors Maskvos patriarchato įtaka Lietuvoje yra ribota, kitose valstybėse religinės struktūros gali būti naudojamos kur kas aktyviau kištis į vidaus politiką.
I. Šimonytė taip pat vertino Estijos bandymus įstatymu nutraukti stačiatikių bažnyčios ryšius su Maskvos patriarchatu. Anot jos, teisiniai sprendimai savaime nebūtinai pakeičia faktinius ir kanoninius ryšius.
„Vis dėlto turbūt nerekomenduočiau eiti į tokius sprendimus, kai tiesiog priimi kažkokį įstatymą ir kažką uždraudi“, – teigė buvusi premjerė.
Jos vertinimu, Lietuvai svarbu stiprinti Konstantinopolio patriarchato egzarchatą ir su Maskvos patriarchatu susijusias grėsmes vertinti individualiai, atsižvelgiant į konkrečių asmenų veiklą bei galimus pažeidimus.
Tuo metu religijos laisvės tyrimų centro „Libertas Fidei“ valdybos pirmininkas Vytautas Bruveris pabrėžė, kad su Maskvos patriarchatu susijusių struktūrų veikla turėtų būti vertinama ne tik religijos laisvės, bet ir nacionalinio saugumo kontekste.
Jis taip pat kritikavo Lietuvos valdžios atstovų viešą bendravimą su asmenimis, susijusiais su Maskvos patriarchatu, teigdamas, kad tokie kontaktai gali siųsti dviprasmiškus signalus.
ELTA primena, kad Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai (Maskvos patriarchatui) priklausantys lietuviai dvasininkai Vladimiras Seliavko, Vitalijus Mockus, Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila ir Georgijus Ananjevas sulaukė vadovybės nemalonės.
Šie kunigai 2022 m. vasarą buvo pašalinti iš kunigų luomo Maskvos patriarchato sprendimu už tai, kad kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą, kuris palaikė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi Lietuvos stačiatikių bažnyčia tuomet teigė, kad kunigai griežtų sprendimų susilaukė dėl priesaikos sulaužymo, melagingų pranešimų ir t. t.
Tai buvo pirmas kartas nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai ortodoksų dvasininkai susilaukė tokių nuobaudų.
Kiek vėliau, 2024 m. pradžioje, Lietuvoje nuspręsta atkurti Konstantinopolio patriarchatui pavaldžią Stačiatikių Bažnyčią.
Be kita ko, Lietuvos žvalgybos tarnybų Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime įspėjama, kad Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių vyskupijos išlieka priklausomos nuo Maskvos patriarchato nepriklausomai nuo jų pačių siekio tapti savarankiškomis.
Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) prie Krašto apsaugos ministerijos vertinimu, naudodamasis šiomis vyskupijomis Kremlius skleidžia savo ideologiją ir taip stiprina įtaką užsienio valstybėse.
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