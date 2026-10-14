Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Maskvos patriarchato įtaka Lietuvoje ir Europoje: kaip religija tampa Kremliaus įtakos įrankiu

2026-10-14 12:22 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-14 12:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusija pasitelkia religines institucijas politinei įtakai, propagandai ir dezinformacijai skleisti, o su Maskvos patriarchatu susijusių struktūrų veikla turėtų būti vertinama ir nacionalinio saugumo kontekste, teigia trečiadienį tarptautinį analitinį tyrimą pristatę Religijos laisvės tyrimų centro „Libertas Fidei“ atstovai.

Spaudos konferencija dėl Rusijos stačiatikių bažnyčios tinklo keliamų hibridinių grėsmių (nuotr.Karolina Gudžiūnienė/ELTA)
GALERIJA (19)

Rusija pasitelkia religines institucijas politinei įtakai, propagandai ir dezinformacijai skleisti, o su Maskvos patriarchatu susijusių struktūrų veikla turėtų būti vertinama ir nacionalinio saugumo kontekste, teigia trečiadienį tarptautinį analitinį tyrimą pristatę Religijos laisvės tyrimų centro „Libertas Fidei“ atstovai.

REKLAMA
0

Tyrime nagrinėjamas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vaidmuo pateisinant karą prieš Ukrainą, jos veikla Europos Sąjungoje, taip pat su Maskvos patriarchatu susijusių organizacijų tinklas, finansavimo mechanizmai ir galimas jų naudojimas Kremliaus įtakai skleisti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pristatytas tyrimas apie Maskvos patriarchato keliamas grėsmes Lietuvos ir Europos saugumui

Tyrimą pristatė Religijos laisvės tyrimų centro „Libertas Fidei“ vykdomasis direktorius, Vilniaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Sergijus Šumylo. Jo teigimu, su Maskvos patriarchatu susijusių parapijų ir kitų organizacijų tinklas Europoje yra gerokai platesnis, nei vien bažnyčių skaičius.

REKLAMA
REKLAMA

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Spaudos konferencija dėl Rusijos stačiatikių bažnyčios tinklo keliamų hibridinių grėsmių

Pasak S. Šumylos, Baltijos valstybėse veikia 215 Maskvos patriarchatui priklausančių parapijų: 52 Lietuvoje, 125 Latvijoje ir 37 Estijoje. Visoje Europos Sąjungoje, jo teigimu, yra apie 670–700 tokių parapijų, o įskaičiavus mokyklas, kultūros centrus, fondus ir kitas organizacijas, bendras su šiomis struktūromis susijusių organizacijų skaičius viršija tūkstantį.

REKLAMA

Pateikdamas pavyzdžių iš kitų Europos valstybių, S. Šumylo taip pat kalbėjo apie galimus šių struktūrų ryšius su Rusijos žvalgyba. Jo teigimu, kai kuriais atvejais religinės organizacijos gali būti naudojamos ne tik religiniams, bet ir politiniams ar saugumo tikslams.

Konferencijoje dalyvavusi Seimo narė, buvusi ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė teigė, kad Lietuvoje Maskvos patriarchato struktūros sprendimai nėra savarankiški ir išlieka glaudžiai susiję su Maskva.

REKLAMA
REKLAMA

„Sprendimai dėl to, kas Lietuvoje vyksta, kas paskiriamas, kas vadovaus ir taip toliau, nėra savarankiški. Tie sprendimai yra smarkiai susiję su Maskva“, – sakė I. Šimonytė.

Jos teigimu, nors Maskvos patriarchato įtaka Lietuvoje yra ribota, kitose valstybėse religinės struktūros gali būti naudojamos kur kas aktyviau kištis į vidaus politiką.

I. Šimonytė taip pat vertino Estijos bandymus įstatymu nutraukti stačiatikių bažnyčios ryšius su Maskvos patriarchatu. Anot jos, teisiniai sprendimai savaime nebūtinai pakeičia faktinius ir kanoninius ryšius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vis dėlto turbūt nerekomenduočiau eiti į tokius sprendimus, kai tiesiog priimi kažkokį įstatymą ir kažką uždraudi“, – teigė buvusi premjerė.

Jos vertinimu, Lietuvai svarbu stiprinti Konstantinopolio patriarchato egzarchatą ir su Maskvos patriarchatu susijusias grėsmes vertinti individualiai, atsižvelgiant į konkrečių asmenų veiklą bei galimus pažeidimus.

REKLAMA

Tuo metu religijos laisvės tyrimų centro „Libertas Fidei“ valdybos pirmininkas Vytautas Bruveris pabrėžė, kad su Maskvos patriarchatu susijusių struktūrų veikla turėtų būti vertinama ne tik religijos laisvės, bet ir nacionalinio saugumo kontekste. 

Jis taip pat kritikavo Lietuvos valdžios atstovų viešą bendravimą su asmenimis, susijusiais su Maskvos patriarchatu, teigdamas, kad tokie kontaktai gali siųsti dviprasmiškus signalus.

REKLAMA

ELTA primena, kad Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai (Maskvos patriarchatui) priklausantys lietuviai dvasininkai Vladimiras Seliavko, Vitalijus Mockus, Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila ir Georgijus Ananjevas sulaukė vadovybės nemalonės.

Šie kunigai 2022 m. vasarą buvo pašalinti iš kunigų luomo Maskvos patriarchato sprendimu už tai, kad kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą, kuris palaikė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi Lietuvos stačiatikių bažnyčia tuomet teigė, kad kunigai griežtų sprendimų susilaukė dėl priesaikos sulaužymo, melagingų pranešimų ir t. t.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai buvo pirmas kartas nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai ortodoksų dvasininkai susilaukė tokių nuobaudų.

Kiek vėliau, 2024 m. pradžioje, Lietuvoje nuspręsta atkurti Konstantinopolio patriarchatui pavaldžią Stačiatikių Bažnyčią. 

Be kita ko, Lietuvos žvalgybos tarnybų Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime įspėjama, kad Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių vyskupijos išlieka priklausomos nuo Maskvos patriarchato nepriklausomai nuo jų pačių siekio tapti savarankiškomis. 

Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) prie Krašto apsaugos ministerijos vertinimu, naudodamasis šiomis vyskupijomis Kremlius skleidžia savo ideologiją ir taip stiprina įtaką užsienio valstybėse.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų