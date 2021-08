Masiulis pažėrė kritikos Širinskienei: jos elgesys gali paskatinti žmones nesiskiepyti

Ketvirtadienį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narė A. Širinskienė Žinių radijui sakė, kad nors valdančiosios daugumos ir opozicijos požiūriai kai kur sutampa, vis dėlto kai kurie sprendimai kelia nemažai klausimų. Jos teigimu, yra tokių situacijų, kurių opozicija tiesiog negali nekritikuoti.

Savo ruožtu Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) narys Kęstutis Masiulis sakė, kad mato bandymą krautis politinį kapitalą iš šalį ištikusių bėdų, o kai kuriais atvejais – netgi mėginimą radikalizuotis.

A. Širinskienė peikė valdančiųjų sprendimus

A. Širinskienė negailėjo kritikos daugeliui valdančiosios koalicijos veiksmų. Ji neigiamai atsiliepė apie koncertinos pasienyje tvėrimą ir apie vakcinacijos kampaniją Lietuvoje.

„Tikrai negali nekritikuoti tokių situacijų, kai per pusantro mėnesio yra nutiesiama tik 5 kilometrai. <...> Tai sunkiai suvokiama. Vengrija iš esmės tvorą, visą sieną didžiulę, pastatė per du mėnesius. Tai kada matai tam tikrus Vyriausybės darbus, kurie arba ženkliai vėluoja ir atsilieka, arba, iš kitos pusės, yra susiję tik su draudimais, čia jau kalbu apie visą vakcinacijos kampaniją, <...> Tai be abejo, kad negali nekritikuoti, nes tikrai tame pačiame pasaulyje ir Europoje yra visai kitų pavyzdžių, kur žmonės yra skatinami finansiškai, kur jiems yra garantuojamas draudimas nuo nepageidaujamų reakcijų, ko irgi valdantieji nesugebėjo projekte registruoti. <...> Tokių dalykų tiesiog negali nepastebėti ir tą patį pastebi žmonės“, – teigė A. Širinskienė.

Ji pažymėjo, kad su gyventojais, atsisakančiais skiepo, reikia kalbėtis visai kitaip: „Mūsų vakcinacijos rezultatai būtų visiškai kitokie, jeigu su žmonėmis būtų kalbamasi pozityvių motyvatorių kalba. Jiems geriau kažką pažadant mainais už pozityvų elgesį, negu dabar sukūrus tokią situaciją, kada močiutės regionuose negali įlipti į autobusą ir joms pasakoma, kad jūs apsipirksite ritualinių paslaugų parduotuvėse, nes ten galimybių paso nėra.“

Parlamentarė neigiamai vertino ir užsienio reikalų ministro vizitą į Iraką, kai nepavyko susitarti dėl skrydžių į Baltarusiją mažinimo. „Lygiai tas pats su pono Gabrieliaus [Landsbergio – tv3.lt] kelione į Iraką. Pripažinkime, labai kurioziškai atrodo, kada žmogus nuvažiuoja tartis, kad skrydžių nebūtų, bet dėl kažkokių priežasčių po jo išvykimo Irakas demonstratyviai <...> padidina skrydžių kiekį“, – svarstė A. Širinskienė.

Politikės nuomone, valdančioji dauguma daro klaidų ir turi tai pripažinti.

„Jas pripažinus, gali bandyti kažkaip taisyti. Dabar yra toks atvirkštinis variantas: visos klaidos yra bandomos neigti, o jeigu žmonės vis tik pasako, nepriklausomai, politikai ar žmonės gatvėje, kad jūs darote kažką ne taip, tada sakoma: „Ne, jūs esate valstybės priešai.“ Tokia retorika, ji į jokį dialogą neveda“, – minėjo A. Širinskienė.

K. Masiuliui kelia nerimą opozicijos elgesys

Konservatoriaus K. Masiulio teigimu, ištikus valstybės krizei rimtos partijos turi stengtis būti vieningos, kad priimtų šaliai naudingus sprendimus. Vis dėlto dabar Lietuvoje vyksta priešingai, įvertino jis.

„Tai, kas dedasi Lietuvoje, nebe pirmą kartą man kelia didžiulį nerimą. Aš matau bandymą iš tų šalį ištikusių bėdų krautis tokį silpną politinį kapitalą ir netgi radikalizuotis. Tą daro valstiečiai, tą daro darbiečiai“, – teigė K. Masiulis.

Jis davę konkretų pavyzdį: „Paimkime Agnę Širinskienę. Štai žmonės dabar stengiasi palaikyti Vyriausybę ir sako: „Aš pasitikiu mokslu, aš esu vakcinuotas.“ Deda tokį užrašą ant savo įrašo „Facebook‘e“. Ką užsideda Agnė Širinskienė? „Aš pasitikiu horoskopais, aš esu skorpionas.“

K. Masiulio nuomone, toks elgesys gali skatinti žmones nesiskiepyti, be to, demonstratyviai raginama nepalaikyti Vyriausybės pozicijos dėl skiepų. „Čia yra pasišaipymas iš Vyriausybės ir iš tų žmonių, kurie stengiasi palaikyti Vyriausybės poziciją“, – sakė K. Masiulis.

Tačiau A. Širinskienė nurodė, kad jos elgesio motyvas buvo visai kitas: „Aš šaipausi ne iš tikėjimo mokslu, nes aš juo tikiu ir aš esu vakcinuota ir tuo džiaugiuosi, turėdama tokią galimybę. Bet iš ko šaipausi, tai iš noro suskaldyti visuomenę: padaryti vakserius ir antivakserius.“

K. Masiulis atrėmė, kad šitaip elgdamasi A. Širinskienė pati skaldo visuomenę. Konservatorius atsakė ir į kritiką apie G. Landsbergio vizitą į Iraką. K. Masiulio teigimu, buvo kalbamasi ne vien tik su Irako vadovybe, tai galiausiai davė rezultatų.

„Nuvažiuoja Gabrielius Landsbergis ir taip, sutapimas – iš tikro padidėja [skrydžių – tv3.lt] tuo metu. <...> Bet jis ne vien ten nuvažiuoja, šneka su įvairių kitų vyriausybių vadovais. <...> Ir vokiečiai pažada spausti Iraką, tuos reisus nuimti. Ir tomis bendromis pastangomis tai vyksta“, – minėjo jis.

Taip pat K. Masiulis nurodė, kad opozicijos veikla jį ne kartą stebino. Jo teigimu, keista, kad opozicijos nariai viešai sako, kad pritaria tvoros pasienyje statyboms, o vėliau balsuoja prieš.

Į tai A. Širinskienė atšovė: „Aš nesuprantu, kaip galima remti įstatymą dėl sienos statybos, kur buvo neįrašyta nei sienos statymo data, <...> nebuvo įrašyta ir sienos statymo kaina. <...> Toks sprendimas, kada tu neįrašai kainos, sienos statymo laiko, kelia labai daug klausimų dėl skaidrumo.“

K. Masiulis paaiškino, kodėl į projektą neįrašyta data: „Datos nėra todėl, kad labai sunku pasakyti, kaip seksis rinkoje rasti metalo. Jo trūksta visiems, net ir statyboms. Jo kaina kyla ne dienomis, o valandomis.“

Jo teigimu, tvoros statybų kainą taip pat lemia daugelis veiksnių. „Koncertinos 5 km pastatyti tik todėl, kad nėra, iš kur paimti. <...> Vieni stulpeliai bus perkami Vokietijoje – bus viena kaina. Treti – Suomijoje. Kai kurie partneriai dovanos. Tai ta kaina yra iš tikro <...> labai orientacinė“, – sakė K. Masiulis.

Visą Žinių radijo laidą galite stebėti čia: