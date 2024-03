Marijampolės meras – apie kaltinimus priekabiavimu: nesu turėjęs net tokių minčių

P. Isoda į gandus apie nederamą elgesį sureagavo socialiniuose tinkluose:

„Paprastai stengiuosi konstruktyviai diskutuoti su įvairių nuomonių turinčiais žmonėmis, į užgauliojimus nekreipti dėmesio. Bet šįkart reikia stabtelti ir ne dėl fantazuojančių, bet dėl mąstančių žmonių, kad šios melagystės ir šmeižimas būtų paaiškinta.

Televizijoje ir portaluose šiomis dienomis pasirodė kaltinimai, kad aš priekabiavau, laidžiau nepadorias replikas vienai personai. Atsakau – visa tai melas ir išsigalvojimai.

Žmogus, kuris galvoja, kad jį iš darbo atleidžia, nes yra per gražus – turbūt tai jau daug ką pasako ir visiems mąstantiems tikriausiai to ir užtenka, nereikėtų net mano paaiškinimų, bet šiek tiek išsiplėsiu.

Aš nesu niekada niekur turėjęs jokių nei minčių, nei veiksmų su viešai mane kaltinančia persona, dabar jau visiems žinoma kaip ponia „link intymumo“. Be jokių „galimai“, „manau“ ir kitų demokratinėje valstybėje melus pateisinančių žodelių.

Aš tvirtai žinau, kad niekada nieko niekur nebuvo! Taškas.

Ji buvo atleista iš darbovietės, nes ta pareigybė buvo perteklinė. Įmonėje įvyko struktūriniai pokyčiai, buvo sumažinta perteklinių pareigybių, ne tik ši pareigybė, bet beveik 30 etatų. Ne dėl to kad per graži, ne dėl to, kad kažkas kažko tikėjosi, o dėl to kad perteklinė pareigybė. Ir viskas – tiek istorijos.

Tik šį kartą sugalvota istorija, visi melai peržengia padorumo ir laisvo žodžio ribas. Dėl to rašau viešai ir kategoriškai, be jokių „galimai“ neigiu viską, kas toje laidoje buvo pasakyta – tai yra melas. Artimiausiu metu pasikalbėsiu su teisininkais ir jeigu bus galimybė, atsakomybę už šį šmeižtą spręsime teisiniu keliu.

Tik mūsų valstybėje politikus galima dergti, niekinti, apšmeižti – svarbu gale pridėti žodelį „galimai“ ir čia kaip indulgencija, dažnu atveju užkerta galimybę apsiginti teisinėmis priemonėmis, bet šį kartą pasistengsiu išbandyti ir šį kelią.

Melagystėm, šmeižimui ir galvojimui, kad esi virš įstatymų, virš padorumo ir elementaraus žmogiškumo ribų atėjo laikas duoti atsaką. Ir nesvarbu, kad meluoji ir šmeiži politiką, kuriuos galima drąsiau kritikuoti - viskas turi turėti padorumo ribas. Ir šiaip norisi palinkėti, jei jau negerbi aplinkinių, tai gerbk bent save“, – „Facebook“ rašė jis