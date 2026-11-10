Marijampolės apskrityje vyro namuose rasti neteisėtai laikyti ginklai

Kaip pranešė Policijos departamentas, neteisėtai laikomas orinis šautuvas „QUATTRO Trigger“, šaunamasis ginklas ir arbaletas su metaline strėle buvo rasti 1986 metais gimusio vyro namuose Pabuktės kaime.
Visus neteisėtai laikomus ginklus policijos pareigūnai išsivežė.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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