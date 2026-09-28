Marijampolėje policininko sužalojimu įtariamas vyras po savaitės slapstymosi sulaikytas

Jo teigimu, sekmadienį apie 20 val. 45 min. Vaižganto gatvėje, prie daugiabučio namo, dėl administracinio nusižengimo sulaikomas 1979 metais gimęs vyras pasipriešino Utenos rajono policijos komisariato pareigūnui, gimusiam 1993 metais, ir jį sužalojo.
Pareigūnui suteikta medicinos pagalba, jis gydomas ambulatoriškai. 1,06 promilės neblaivus įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pasak Policijos departamento, pirmadienį apie 2 val. 10 min. Obelinės kaime pareigūnai sulaikė 1998 metais gimusį paieškomą vyrą, kuris rugsėjo 22 dieną Marijampolėje, Trakų gatvėje, bandant jį sulaikyti, taip pat pasipriešino ir sužalojo policijos pareigūną.
Vyras buvo nuteistas už nusikaltimo padarymą. Sulaikytas jis pristatytas į Kauno kalėjimą.
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