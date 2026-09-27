Kaune rasta į žemę užkasta dėžė su 1,2 tūkst. šovinių

Kaip pranešė Policijos departamentas, dėžę su šoviniais apie 11 val. Kleboniškio gatvėje esančiame miške metalo ieškikliu aptiko 1995 metais gimęs vyras. Policija paėmė šaudmenis.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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