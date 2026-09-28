Lavonai Vilniuje ir Kaune: kūnai rasti jau pradėję irti

Pasak jo, sekmadienį apie 15 val. 30 min. Kaune, Savanorių prospekte, bute rastas 1961 metais gimusio vyro kūnas irimo stadijoje.
Taip pat pirmadienį apie 1 val. Vilniuje, Peteliškių gatvėje, bute rastas 1952 metais gimusios moters kūnas irimo stadijoje.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.