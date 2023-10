Mantas Dzikas. Kokie objektai gali paauginti statybų rinką artimiausiu metu?

REKLAMA

Lietuvos ekonomikos augimui lėtėjant, statybų rinka įgavo antrą kvėpavimą dėl tektoninių pokyčių gynybos, energetikos ir transporto infrastruktūros srityse. Dideli infrastruktūros projektai šiuose sektoriuose netgi geba kompensuoti bendrą statybos užsakymų sumažėjimą. Tą rodo ir pirmojo pusmečio statistika: statybos darbų šalyje atlikta už 2,3 mlrd. eurų, o tai yra 9,6 proc. daugiau nei tuo pat laikotarpiu pernai.

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos sektoriams tenka kovoti su neapibrėžtumu – reikia pripažinti, kad biurų rinka sulėtėjusi, o gyvenamųjų namų statybos rinką iš visiškos stagnacijos vaduoja tik renovacijos projektai. Tačiau kita vertus, inžineriniai užsakymai išgyvena staigų pakilimą: per pirmąjį šių metų pusmetį darbų apimtys, skaičiuojant pastoviomis kainomis, išaugo net 26 proc.

„Storent“ tai pastebi statybos įmonių užsakymuose, kurie apima įvairios įrangos nuomą. Paprastai statybos darbai gynybos reikmėms yra konfidencialūs, tačiau visur Baltijos šalyse užsakymų daugėja, ir tai akivaizdžiai susiję su geopolitine situacija. Sustiprėjusi paklausa stipriai jaučiama ir dėl intensyviai statomų naujų vėjo jėgainių.

Didelį postūmį statybos sektoriui ateinančiais metais suteiks ne tik nauji kariniai miesteliai, augančios ES paramos fondų lėšomis finansuojamų atsinaujinančiosios energetikos projektų apimtys, bet ir darbai, susiję su dviem svarbiausiais pastarųjų dešimtmečių susisiekimo sektoriaus projektais – „Rail Baltica“ bei „Via Baltica“.

Šių pokyčių banga stebima ir kitose šalyse. Tas pats pasakytina ir apie Ukrainos atstatymą po karo, kuriam finansinę paramą teikia ES bei kiti šaltiniai. Tai reiškia, kad smarkiai padidės darbo jėgos, įrangos, medžiagų ir naudingųjų iškasenų paklausa. Inžinerinių darbų gausėjimo prognozės yra pozityvios. Palyginus su praėjusių metų gruodžiu, rugpjūtį medžiagų ir gaminių sąnaudos buvo sumažėjusios jau 2,1 proc. Kita vertus, statybinės įrangos, mašinų kainos auga dėl padidėjusio Euribor ir lizingo sąnaudų.

Kadangi „Storent“ per metus išnuomoja daugiau kaip 14 tūkst. statybinių mašinų, galime greitai pastebėti statybų rinkos pokyčius. Šiandien statybų bendrovės gana atsargiai įsigyja naują įrangą ir mieliau renkasi saugesnę alternatyvą – jos nuomą. Be to, nuomos paklausa išauga ir didelių statybų metu, kadangi dažnai statybos įmonės nepajėgia patenkinti visų poreikių su nuosava technika.

O didelio masto statybų Lietuvoje artimiausiais metais neturėtų trūkti. Karinės infrastruktūros vystymas yra įvardytas Krašto apsaugos ministerijos prioritetu. Vėjo jėgainių plėtra yra svarbus energetinio saugumo ramstis. O „Rail Baltica“ darbai dar tik pradeda intensyvėti.

Mantas Dzikas yra statybų įrangos nuoma užsiimančios „Storent“ bendrovės generalinis direktorius.