Mamai sakė važiuojančios skinti braškių – paaiškėjo žiaurus nusikaltėlių planas: įspėja visus

Teisiamųjų suole atsidūrė šiaulietis Darius M., kuris siekdamas, kad nukentėję asmenys būtų įtraukti į prostituciją ir būtų pelnomasi iš jų prostitucijos, veikdamas organizuota grupe, užverbavo ir gabeno merginas dirbti prostitutėmis.
Bylos duomenimis, buvo pasinaudota nukentėjusiųjų pažeidžiamumu, tai yra jų sunkia materialine padėtimi, lengvu protiniu atsilikimu, nebrandumu, naivumu, pasyvumu, nesugebėjimu aktyviai priešintis.
Taip pat apgaule buvo melagingai žadama, kad tokiu būdu merginos bus materialiai aprūpintos. Vis dėlto, šis planas paskutinę akimirką sugriuvo, o kaltininkas atsidūrė teisiamųjų suole bei sulaukė bausmės.
Įkalbinėjo per pažįstamą
Teisme paaiškėjo, kad vienos merginos namuose apsilankė pažįstamas vyras su draugu. Merginos buvo įkalbinėjamos dirbti prostitutėmis.
Kai tik pavyko jas įkalbėti, iškart buvo užsakyti lėktuvo bilietai. Joms atskridus, pagal išankstinį susitarimą su bendrininkais, už atlygį ketinta nukentėjusiąsias įtraukti į prostituciją.
Merginos jau buvo įsodintos į automobilį, kuris iš Šiaulių pajudėjo oro uosto link. Tačiau kelyje automobilis buvo sustabdytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų ir tokiu būdu buvo užkirstas kelias tolimesniems planuotiems nusikalstamiems veiksmams.
Kaltinamasis Darius M. bylos nagrinėjimo teisme metu kaltu prisipažino iš dalies. Jis pasakojo, kad pažįstamas jam paskambino per „skype“ programą ir paprašė jo pagalbos, dviem merginoms, kurios atvyktų į svetimą šalį ir norėtų dirbti prostitutėmis, padėti įsikurti.
Darius M. nupirko merginoms lėktuvo bilietus. Įdomi detalė – bilietus pirko su žmonos kreditine kortele. Pokalbiai dėl merginų vyko per „skype“ programą ir telefonu. Vėliau sužinojo, kad merginos neatskris, nes jas sulaikė policija.
Kaltinamasis teigė, kad nesiekė jokio pelno, neturėjo minčių dirbti sąvadautoju ir pelnytis iš prostitucijos. Tiesiog padėjo pažįstamo prašymu, nes lietuvių bendruomenė visi vieni kitiems padeda.
Vyras pasakojo, kad ignoravo šaukimą gautą iš Lietuvos, kadangi turėjo vaikus ir šeimą. Iš baimės nevyko į Lietuvą, laukė kol sueis senaties terminas. Tačiau tai nepadėjo išvengti teistumo.
Kalbėjo apie braškes
Viena iš nukentėjusiųjų teisme pasakojo, kad iš pradžių jai žadėjo, jog reikės vykti skinti braškių. Skinti braškių turėjo vykti keturiese – ji su seserimi ir dar 2 merginos.
Vis dėlto, vėliau jai pasakė, kad „reikės būti su bernais“. Mergina suprato, kad turės dirbti prostitute. Kai pradėjo ruoštis į kelionę sesei sakė, kad reiks teikti sekso paslaugas, nes trūksta pinigų.
Sąvadautojai joms sakė, kad jei kas klaus, tai sakyti, jog važiuoja pas draugę atostogų. Jas turėjo oro uoste lydėti vienas iš vaikinų. Su savimi ji neturėjo pinigų.
Pareigūnai aiškino, kad gali būti, jog gabena skrandyje narkotikus. Kada pareigūnams pasakė, kad važiuoja dirbti prostitutėmis neprisimena. Neprisimena, ar buvo kalba kur gyvens ir kiek uždirbs.
Mergina pasakojo, kad jų materialinė padėtis buvo sunki, su seserimi gaudavo tik našlaičių pašalpas. Kai įvyko šis įvykis, jai buvo 18-19 metų. Neturėjo tuo metu jokių sveikatos sutrikimų. Tuo metu gyveno su mama ir seserimi. Buvo baigusi 10 klasių. Po bandymo išvykti dirbti prostitute sužinojo, kad laukiasi 3-ią mėnesį.
Merginos sesuo pasakojo, kad vyko kartu, nes nenorėjo jos palikti vienos. Iš pradžių kalbėta apie darbą fabrike. Nebuvo kalbos su seserimi, kad turės dirbti prostitute. Tuo metu buvo baigusi 10 klasių.
Pats faktas, kad turės dirbti prostitute sukėlė blogas emocijas. Ji tik žinojo, kad merginas pasitikęs asmuo jas aprengs, pasirūpins išvaizda, bus kaip viršininkas.
Merginų mama teisme pasakojo, kad dukros sakė, jog važiuoja skinti braškių, norėdamos užsidirbti. Dukterys gyveno kartu, materialinė padėtis buvo sunki. Tuo metu ji gaudavo neįgalumo išmoką.
Keistas merginų elgesys
Vienas liudytojas pasakojo, kad tuo metu dirbo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje Pagėgių rinktinėje kinologu. Jis teigė, kad buvo eilinė diena ir eilinis automobilio patikrinimas. Užsikabino už to, kad automobilyje ant galinės sėdynės sėdėjo dvi jaunos panelės.
Paklausus, kur važiuoja, jos negalėjo atsakyti. Vairuotas atsakė labai neaiškiai apie vykimą, jog veža jas į oro uostą. Kai merginas nusivedė į patalpas, jos pradėjo drebėdamos pasakoti, kad ne savo valia išvažiuoja į užsienį.
Vėliau paaiškėjo, kad iš anksto buvo gauta informacija, jog yra norima išvežti merginas, todėl buvo sulaikytas automobilis.
Teismo bausmė
Teismas nusprendė Darių M. pripažinti kaltu ir paskirti laisvės atėmimą 1,5 metų. Į bausmės laiką buvo įskaitytas sulaikymo ir suėmimo laikotarpis nuo 2021 m. lapkričio 25 d. iki 2022 m. gruodžio 22 d.
Tai reiškia, kad už grotų Darius M. jau praleido didžiąją dalį bausmės. Vyrui įsiteisėjus nuosprendžiui už grotų liktų praleisti kelis mėnesius.
Nukentėjusiųjų civilinius ieškinius nuspręsta tenkinti iš dalies. Nukentėjusioms merginoms iš jo ir kitų bendrininkų priteista po 1448 eurų neturtinės žalos atlyginimo.
Nuspręsta Valstybės sienos apsaugos tarnybos dėl Dariaus M. atžvilgiu išduoto Europos arešto orderio įvykdymo patirtas 2306 eurų išlaidas pripažinti proceso išlaidomis ir jas išieškoti iš nuteistojo.
Taip pat nuspręsta priteisti iš Dariaus M. 1 tūkst eurų „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro“ patirtoms advokato atstovavimo išlaidoms atlyginti.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.
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