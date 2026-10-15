Malūno tvenkinio tarša: iš daugiabučio patekusios buitinės nuotekos padarė daugiau nei 10 tūkst. eurų žalą

Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), šių metų birželį Klaipėdos aplinkosaugininkai sulaukė pranešimo dėl įtariamo buitinių nuotekų išleidimo į aplinką iš daugiabučio namo Mokyklos gatvėje.
Neplaninį patikrinimą atlikę aplinkosaugos pareigūnai nustatė netinkamai įrengtus namo lietaus ir buitinių nuotekų tinklus. Jais buitinės nuotekos pateko į bendrovės „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus, iš kurių buvo išleidžiamos į Malūno tvenkinį.
Daugiabučio namo administratoriui buvo įteiktas privalomasis nurodymas nedelsiant nutraukti buitinių nuotekų išleidimą į paviršinių nuotekų tinklus. Anot departamento, administratorius nurodymą įvykdė – tarša buvo nutraukta.
Už neteisėtai į aplinką išleistas buitines nuotekas apskaičiuota 10 425 eurų žala aplinkai. Daugiabučio namo administratoriui pasiūlyta ją atlyginti geranoriškai.
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