LRTK praneša apie naujus ribojimus: blokuos 12 svetainių, per kurias buvo pasiekiamas „Sputnik“

Kaip pranešė LRTK, rugpjūčio 21–26 dienomis atlikta stebėsena parodė, kad „Sputnik“ Lietuvos vartotojams buvo pasiekiama internetu, nors jos transliavimas yra ribojamas ES sankcijomis.
Programa buvo transliuota per įvairias radijo transliacijų svetaines, tokias kaip radiosputnik.ru, sputnikperm.ru, radiopotok.ru, icecast-rian.cdnvideo.ru, top-radio.ru, radio-online.ru, radio-online.by, volna.top, online-radio-list.ru, onlayn-radio.ru, prfm.ru ir radiogrom.com.
LRTK taip pat nustatė, kad 11 iš šių svetainių prieglobos paslaugų teikėjai įsikūrę Rusijoje.
LRTK pirmininkas Mantas Martišius pabrėžia, kad prieiga prie sankcionuoto turinio turi būti ribojama ir tada, kai jis platinamas kitais kanalais.
„Sankcijos turi veikti ne tik popieriuje. Jeigu ES uždraustos programos turinys persikelia į kitus platinimo kanalus ir vėl tampa pasiekiamas Lietuvos vartotojams, turime į tai reaguoti. Šiuo atveju nustatėme konkrečias svetaines, per kurias buvo galima klausytis „Sputnik“, todėl prieiga prie jų bus panaikinta“, – pranešime cituojamas M. Martišius.
Trečiadienį LRTK įpareigojo Lietuvos interneto paslaugų teikėjus panaikinti prieigą prie visų dvylikos nustatytų svetainių. Tai jie turės padaryti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo.
Anot komisijos, svetainės taip pat bus įtrauktos į Kibernetinio saugumo informacinį tinklą ir LRTK skelbiamą svetainių, kurioms taikomi su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu susiję ribojimai, sąrašą.
2022 metais ES apribojo „Sputnik“ ir RT transliacijas. Sankcijos taikomos „Sputnik“, RT anglų kalba, RT JK, RT Vokietija, RT Prancūzija ir RT ispanų kalba. ES taip pat draudžia šias programas transliuoti ar sudaryti sąlygas jas platinti kabeliniu ir palydoviniu ryšiu, IPTV, internetu, vaizdo dalijimosi platformose ar programėlėse.
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