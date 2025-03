Ligoninės skyriui atsidūrus ant sunaikinimo ribos – ministrės žinia dėl paslaugų regionuose

Praėjusios Vyriausybės priimtame nutarime šiuo metu patvirtinti tam tikri kriterijai, kurių (skaičiuojant nuo 2023 m. per dvejus metus) neatitinkančios ligoninės turėtų užverti kai kuriuos skyrius. Čia iš esmės kalbama apie akušerijos, chirurgijos paslaugas ir vaikų ligų skyrius.

Naujajai ministrei vos pradėjus eiti pareigas rajono gydymo įstaigos kėlė klausimą, ar bus peržiūrimi praėjusios Vyriausybės priimti sprendimai.

Prie šio klausimo ketvirtadienį grįžta ir Seime. Parlamentaras Valius Ąžuolas teiravosi, ko ketinama imtis, mat Mažeikių savivaldybė jau turi pati išlaikyti gimdymo skyrių, kad šis neužsidarytų, nes neteko finansavimo.

„Buvęs ministras Dulkys išleido nutarimą, kad Mažeikiuose sunaikinti gimdymo skyrių, dar savivaldybė priversta mokėti už šio skyriaus išlaikymą, kad jis nebūtų sunaikintas. Tai kada atšauksite Dulkio sprendimą ir ar savivaldybei grąžinsite tuos pinigus, už kuriuos priversta išlaikyti [ligoninės] skyrių, kad nepradingtų paslauga“, – klausė jis.

Ministrė žada daugiau lankstumo

Ministrė M. Jakubauskienė patikino, kad situacija dėl Mažeikių ligoninės jai žinoma, ministerijoje lankėsi ir Mažeikių rajono merė su komanda. Kartu ji informavo, jog pakeitimai ruošiami.

„Pirma, reiktų pasakyti, kad per pastaruosius 5 metus gimstamumo rodiklis Lietuvoje sumažėjo 20 proc. ir demografinė situacija palietė ir Mažeikius.

„Darbus jau esame pradėję ir, kaip esame pasižadėję, šie sprendimai – rodiklio viršutinės ir apatinės ribos – tikrai bus peržiūrimi, jie jau yra peržiūrimi“, – sakė M. Jakubauskienė.

Kalbant apie teisės aktą, Vyriausybės nutarimą, kuris reguliuoja rodiklius, išties darbai pradėti, rodiklio perskaičiavimą peržiūrime, suradome neatitikimus. Tai apima ne tik matematiką, bet logiką ir atsižvelgimą į realią situaciją ir pajėgumus.

Darbus jau esame pradėję ir, kaip esame pasižadėję, šie sprendimai – rodiklio viršutinės ir apatinės ribos – tikrai bus peržiūrimi, jie jau yra peržiūrimi, kad gydymo įstaigose atsirastų lankstumas teikiant gydymo paslaugas“, – kalbėjo ji Seime.

Kokie kriterijai paslaugoms?

Portalas tv3.lt primena, kad 2023 metais pirmiausia priimtas sprendimas dėl akušerijos paslaugų tendencijų. Kaip yra nurodžiusi SAM Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė, iki dabar turėtas 2014 metų reikalavimas visoms sveikatos priežiūros įstaigoms turėti ne mažiau kaip 300 gimdymų per metus.

„Priimtas sprendimas, kad gimdymų skaičius didėja iki 600, atsiranda geografinis kriterijus – atstumas tarp ligoninių turi būti didesnis apie 50 km. Ir tas paslaugų skaičius skaičiuojamas vertinant 2 iš eilės metų rezultatus“, – yra aiškinusi ji.

Ji pridūrė, kad siekiant užtikrinti geografinį prieinamumą taip pat buvo nustatytas dar vienas kriterijus – ne mažiau 300 gimdymų apskrityje.

„Lietuvoje yra 10 apskričių, taigi numatyta, kad kiekvienoje iš jų būtų po akušerijos skyrių ir taip užtikrinamos saugios ir kokybiškos paslaugos. Šiandien turime 15 tokių įstaigų. Dėl chirurgijos taip pat priimtas sprendimas, kuris įsigalios su sutartimi 2026 metams, kad chirurgijos profiliui reikalavimas – ne mažiau kaip 1100 paslaugų per metus ir reikiamos paslaugos suteikiamos per vieną valandą. Dėl vaikų ligų skyrių taip pat įvestas kokybinis kriterijus, kurio kiekybinė išraiška – ne mažiau kaip 1100 paslaugų per metus“, – nurodė SAM atstovė.

O. Vitkūnienė gi aiškino, kad kaip pagrindinis akušerijos paslaugoms buvo pasirinktas paciento saugumo kriterijus.

„Kaip žinote, kiekvienas gydytojas, norėdamas užtikrinti kokybiškas paslaugas, privalo turėti tam tikrų kompetencijų ir atlikti tam tikrą kiekį intervencijų. Šiandien turime 15 įstaigų, kurios atitinka tuos kriterijus, kur yra 600 gimdymų arba 300 ir yra būtina įstaiga dėl geografinio prieinamumo. Kalbant apie regionus – Telšius, Alytų, Marijampolę, Uteną, – jei ten bus tik 330 gimdymų, akušerijos skyriai išlieka taikant geografinį prieinamumą. Šiandien į rizikos zoną patenka viena įstaiga – Mažeikių ligoninė, kuri nuo 2014 m. metai iš metų nepasiekia 300 gimdymų“, – komentavo SAM atstovė.

Rajonų merai ir gydymo įstaigų atstovai savo ruožtu išsakė labai kritišką nuomonę ir teigė, nuo tokių sprendimų nukentės ne kokybė, o tiesiogiai gyventojai.