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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ligoninėje dirbanti moteris užklupta policijos iškart po 1 veiksmo: „Nespėjau“

2026-10-23 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 14:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno mieste esančiame miškelyje pareigūnai sulaikė ligoninės slaugytoja dirbančią moterį, kuri rankoje laikė suktinės nuorūką su narkotine medžiaga.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas
GALERIJA (17)

Kauno mieste esančiame miškelyje pareigūnai sulaikė ligoninės slaugytoja dirbančią moterį, kuri rankoje laikė suktinės nuorūką su narkotine medžiaga.

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Ji tikino ją pirkusi už 8 eurus ir nespėjusi parūkyti, nes buvo užklupta iškart po to, kai prisidegė. Kauno apylinkės teismas skyrė jai 4 mėnesių laisvės apribojimą ir 40 valandų neatlygintinų darbų.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Pareigūnai priėjo vos prisidegus

Justina (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) vasario 10-osios vakarą išėjo į šalia Rasytės gatvės esantį miškelį. Pasak jos, tikslas buvo pasivaikščioti ir parūkyti vieną suktinę su narkotine medžiaga.

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Vos ją prisidegus, priėjo 2 civiliais drabužiais vilkintys žmonės ir prisistatė policijos pareigūnais. Jie liepė suktinę užgesinti ir perduoti jiems. Justina nesipriešino, o vėliau atliktas testas neparodė, kad moteris būtų apsvaigusi.

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Ekspertai nuorūkoje aptiko 0,154 gramo narkotinės medžiagos. Teisėsauga nenustatė, kad moteris ją būtų ketinusi kam nors parduoti ar perduoti – ji laikyta asmeniniam vartojimui.

„Suktinę pirkau praėjusį penktadienį prie Kauno traukinių stoties iš nepažįstamo vyro. Sumokėjau 8 eurus“, – aiškino moteris. Pardavėjo ji nepažinojo, tik spėjo, kad jo vardas galėjo būti Domas.

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Sakė vartojanti retai

Justina nurodė paskutinį kartą narkotines medžiagas vartojusi praėjusios vasaros pabaigoje. Kartais tai nutikdavę kartą per 3 mėnesius, tačiau būdavę ir ilgesnių nei pusmečio pertraukų.

„Tai priklauso nuo mano emocinės būsenos. Alkoholio dėl sveikatos sutrikimų vartoti negaliu“, – pasakojo kaltinamoji. Ji pripažino žinojusi, kad narkotines medžiagas turėti draudžiama, ir sakė dėl savo poelgio besigailinti.

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Tai buvo ne pirmas toks jos nusižengimas. 2021 metais moteris jau buvo teista už nedidelio narkotinių medžiagų kiekio laikymą.

Naujoje byloje jos prisipažinimas ir gailėjimasis pripažinti atsakomybę lengvinančia aplinkybe, sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Skyrė 4 mėnesius apribojimų

Teismas jai skyrė 6 mėnesių laisvės apribojimą, bet dėl prisipažinimo bausmę sumažino trečdaliu. Galutinai paskirti 4 mėnesiai be intensyvios priežiūros.

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Šiuo laikotarpiu Justina nuo 23 iki 6 valandos privalės būti namuose, jei išvykimas nesusijęs su darbu.

Per 4 mėnesius ji turės neatlygintinai išdirbti 40 valandų įstaigose ar organizacijose, padedančiose senyvo amžiaus, neįgaliems ar kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms.

Moteriai uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Ji taip pat privalės atsiskaityti probacijos tarnybai, kaip vykdo įpareigojimus, ir be jos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

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Moteris sutiko su prokuroro siūlyta bausme. Byla išspręsta rašytine tvarka, paliekant teisę reikalauti teismo posėdžio.

Justinos kaltę patvirtino ne vien prisipažinimas. Byloje buvo įvykio vietos apžiūros, daikto paėmimo dokumentai, pareigūnų parodymai ir specialisto išvada apie nuorūkoje rastą medžiagą bei jos kiekį.

Teismas pabrėžė, kad atsakomybei kilti pakako vien paties neteisėto laikymo. Aplinkybė, kad moteris nespėjo parūkyti, ir neigiamas greitasis testas nepanaikino fakto, jog ji sąmoningai įsigijo ir rankoje laikė draudžiamą medžiagą.

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Prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis bausmę sušvelnino, o sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Tačiau ankstesnis teistumas bei registruotas žalingas vartojimas parodė, kad vien formalaus įspėjimo nepakaktų.

Rašytinis pasižadėjimas neišvykti galios iki įsakymo įsiteisėjimo. Po to jo vietą užims 4 mėnesių laisvės apribojimo režimas ir probacijos kontrolė.

Nuteistoji per 14 dienų nuo baudžiamojo įsakymo gavimo gali pareikalauti bylos nagrinėjimo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose. Prašymo nepateikus, įsakymas įsiteisės ir bus neskundžiamas.

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