Raseinių rajone aptikta virš 112 kg narkotinių medžiagų: sulaikytas įtariamasis

Anot teisėsaugos, spalio 5 dieną Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai atliko kratas įtariamojo naudojamame automobilyje, jo gyvenamojoje vietoje ir kitose vietose.
Jose pareigūnai aptiko ir paėmė apie 97 kg kanapių, 10 kg kokaino ir 5 kg hašišo.
Sulaikytam vyrui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu
Įtariamajam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius.
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