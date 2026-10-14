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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Raseinių rajone aptikta virš 112 kg narkotinių medžiagų: sulaikytas įtariamasis

2026-10-14 16:32 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 16:32
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Spalio pradžioje Marijampolės kriminalistai Raseinių rajone sulaikė Kauno rajono gyventoją, įtariamą disponavimu daugiau kaip 112 kilogramų įvairių narkotinių medžiagų.

Kretingos miškuose – sintetinių narkotikų gamykla: siuntė ir į JAV (nuotr. stop kadras)

Spalio pradžioje Marijampolės kriminalistai Raseinių rajone sulaikė Kauno rajono gyventoją, įtariamą disponavimu daugiau kaip 112 kilogramų įvairių narkotinių medžiagų.

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Anot teisėsaugos, spalio 5 dieną Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai atliko kratas įtariamojo naudojamame automobilyje, jo gyvenamojoje vietoje ir kitose vietose.

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Jose pareigūnai aptiko ir paėmė apie 97 kg kanapių, 10 kg kokaino ir 5 kg hašišo. 

Sulaikytam vyrui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu

Įtariamajam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.

Ikiteisminį tyrimą atlieka Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius. 

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