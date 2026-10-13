Utenoje pas nepilnametį rasti narkotikai: pradėtas tyrimas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 14.20 val. Smėlio gatvėje asmens apžiūros metu pas jaunuolį (gim. 2009 m.) rastas plastikinis maišelis su augalinės kilmės, galimai narkotine ar psichotropine medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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