Lietuvos Seimo narių atlyginimai verčia raudonuoti kaimynus: lenkai dar visai neseniai neuždirbo nė 2000 eurų

Portalas tv3.lt apžvelgė kai kurių Europos valstybių parlamentarų atlyginimus ir juos palygino su šalyje gaunama minimaliąja mėnesine alga.

Visai neseniai apžvelgėme ir palyginome Europos valstybių prezidentų atlyginimus, taip pat – Lietuvos ir Europos šalių ministrų pirmininkų atlygius su valstybėse uždirbamais minimaliais uždarbiais.

Lietuva

Praėjusių metų pabaigoje, Seimas, padidindamas pareiginės algos bazinį dydį, padidino ir parlamentarų atlyginimus. Jei 2021 m. šis dydis siekė 177 eurus, tai šiemet – 181 eurą. O būtent pagal pareiginės algos bazinį dydį, dauginant jį iš koeficiento, yra skaičiuojamas Seimo narių uždarbis.

Pavyzdžiui, paprasto, jokių papildomų pareigų Seime neinančio Seimo nario pareiginės algos koeficientas yra 19,4. Vadinasi, jis uždirba 3511,4 euro (čia ir toliau tekste visi atlyginimai pateikiami neskaičius mokesčių).

Tačiau su papildomomis pareigomis auga ir koeficientas, vadinasi, didėja ir atlyginimas. Pavyzdžiui, didesni atlyginimai priklauso frakcijų vadovams. Tiesa, atlygis priklauso nuo frakcijos dydžio. Pavyzdžiui, mažiausios – Lietuvos regionų frakcijos – seniūnė Rita Tamašunienė uždirba 3620 eurų, o didžiausios – Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos – seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė uždirba 3963,9 euro.

O štai Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen turi didžiausią pareiginės algos koeficientą – 25,8 – ir uždirba 4668,8 euro.

Tačiau be minėtų atlyginimų Lietuvos parlamentarams dar priklauso lėšos, skirtos padengti su parlamentine veikla susijusias išlaidas. Seimo nariams kas mėnesį atsiskaitytinai skiriama 0,8 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio suma išlaidoms. Pavyzdžiui, pernai per pusmetį jie galėjo išleisti 7 199 eurus.

Minimalus atlyginimas Lietuvoje nuo šių metų siekia 730 eurų. Vadinasi, Lietuvos Seimo nariai, neskaičiuojant papildomų pareigų ir priedų, uždirba maždaug 4,8 karto daugiau už minimalaus uždarbio gavėją Lietuvoje.

Latvija

Kaimyninės Latvijos parlamentarai uždirba ženkliai mažiau nei lietuviai. Latvijoje parlamentarų atlygis kinta kasmet, priklausomai nuo vidutinio uždarbio šalyje, infliacijos lygio. Be to, kaip ir Lietuvoje, parlamentarų atlygis priklauso nuo papildomų užimamų pareigų.

Vis dėlto dabartinė, 13-oji, Latvijos Saeima nusprendė „užšaldyti“ savo atlygius 2019-ųjų metų lygyje iki savo kadencijos pabaigos. Taigi šiemet Latvijos parlamentarai, nepriskaitant papildomų pareigų, uždirba 2963 eurus. Nors papildomai Latvijos parlamentarai negauna jokių bonusų, jiems apmokamas transportas ir kitos su parlamentine veikla susijusios išlaidos.

Panaši sistema galioja ir Lietuvoje. Vis tik Lietuvoje Seimo nariai kas mėnesį gauna fiksuotą sumą savo papildomoms išlaidoms, o Latvijoje ši suma varijuoja priklausomai nuo to, kaip toli nuo Rygos gyvena parlamentaras – kuo arčiau, tuo mažesnė išmoka. Be to, skirtingai nei Lietuvoje, Latvijos parlamentarai pirma papildomas išlaidas apmoka savo lėšomis, o tik tuomet Seimas jas kompensuoja, ir tik parlamentarui įrodžius išlaidų tikrumą, pateikus kvitus.

Latvijoje minimalus atlyginimas yra antras nuo galo tarp Europos Sąjungos valstybių – 500 eurų. Tai reikštų, kad Latvijos parlamentarai, neskaitant jiems priklausančių priedų, uždirba 5,9 karto daugiau už minimalios algos gavėją Latvijoje.

Estija

Estijos parlamentarų uždarbis taip pat kinta kasmet, o jo apskaičiavimo sistema gerokai skiriasi nuo lietuviškos ar latviškos. Estijos parlamento (vadinamo Riigikogu) narių uždarbis priklauso nuo didžiausio darbo užmokesčio tarifo. Jis indeksuojamas kiekvienų metų balandžio 1-ąją ir priklauso nuo įvairių dedamųjų.

Šiuo metu indeksuotas aukščiausio uždarbio tarifas Estijoje yra 6768,36 euro. Kadangi Estijos parlamentaro pareiginės algos koeficientas yra 0,65, jis uždirba 4399,43 euro. O štai Estijos parlamento prezidentas uždirba 6768,36 euro, kadangi jo pareiginės algos koeficientas yra 1.

Minimalus uždarbis Estijoje siekia 654 eurus. Vadinasi, Estijos parlamentaras uždirba 6,7 karto daugiau, o parlamento prezidentas – 10,3 karto daugiau nei minimalaus uždarbio gavėjas Estijoje.

Lenkija

Praėjusių metų vasaros pabaigoje Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ženkliai pakėlė Lenkijos parlamento narių atlyginimus. Jų uždarbis augo nuo maždaug 1745 eurų iki maždaug 2799 eurų.

Atlyginimai augo ir Lenkijos Seimo bei Senato vadovams – nuo maždaug 2561 euro iki maždaug 4482 eurų.

Lenkijoje minimalus atlyginimas šiuo metu siekia 653 eurus. Tai reiškia, kad Lenkijos parlamentarai uždirba 4 kartus, o Seimo bei Senato vadovai – 6,85 karto daugiau už minimumo gavėją Lenkijoje.

Jungtinė Karalystė

Jungtinės Karalystės parlamento nariai turi nustatytą metinį atlyginimą, kuris nuo 2020 m. balandžio 1 d. siekia apie 97 988,44 euro per metus, arba apie 8166 eurus kas mėnesį. Be to, papildomai apmokamos jų su parlamentine veikla susijusios išlaidos, parūpinama vieta gyventi Londone, apmokamos kelionės išlaidos.

Didžiojoje Britanijoje skaičiuojamas valandinis minimalus atlygis, kuris siekia 11,3 euro už valandą. Jei skaičiuotume, kad vidutiniškai darbuotojas dirba 40 valandų per savaitę, išeitų, kad minimalus uždarbis siekia apie 1808 eurus per mėnesį.

Vadinasi, Jungtinės Karalystės parlamentarai, neskaičiuojant jiems priklausančių priedų, uždirba apie 4,5 karto daugiau nei minimalaus atlygio gavėjai Didžiojoje Britanijoje.

Vokietija

Vokietijos parlamento – Bundestago – nariai nuo 2021 m. liepos kas mėnesį gauna fiksuotą atlygį, kuris siekia 10 012,89 euro. Bundestago narių atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į jų vykdomas pareigas ir nešamą atsakomybę, todėl prilygsta Vokietijos Aukščiausiojo Teismo teisėjų uždarbiui.

Bundestago narių atlygis perskaičiuojamas kartą per metus – liepos 1-ąją. Papildomai kompensuojamos išlaidos, susijusios su parlamentine veikla, tam kas mėnesį skiriama po 4 560,59 eurus.

Minimalus atlyginimas Vokietijoje siekia 1755 eurus. Neįtraukiant priedų, tai reikštų, kad Bundestago narys uždirba 5,7 karto daugiau už minimumą uždirbantį Vokietijos darbuotoją.

Ispanija

Ispanijoje, kaip ir Lenkijoje, veikia dviejų rūmų parlamentas. Visi šalies senatoriai gauna 3050,66 euro atlyginimą. Jis kinta priklausomai nuo einamų pareigų. Be to, senatoriams papildomai padengiamos kitos išlaidos, skiriama atskira suma su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms. Pavyzdžiui, apmokamas jų transportas arba kasmet skiriamas 3 tūkst. eurų kreditas naudotis taksi paslaugomis.

Minimalus uždarbis Ispanijoje siekia 1125 eurus per mėnesį. Vadinasi, Ispanijos senatoriai, neįskaičiuojant jiems tenkančių priedų, uždirba apie 2,7 karto daugiau už minimalaus atlygio gavėjus Ispanijoje.

Bulgarija

2020 m. pabaigoje Bulgarijos parlamentarai nusprendė pasididinti savo atlyginimus maždaug 250 eurų. Dabar jų atlygis, neskaičiuojant papildomai einamų pareigų ar kitų priedų, siekia apie 2460 eurų.

Bulgarija – mažiausią minimalų atlyginimą Europos Sąjungoje turinti valstybė. Šiuo metu jis siekia 362 eurus. Vadinasi, šalies parlamentarai, atmetus visus priedus, uždirba apie 6,8 karto daugiau už minimalios algos gavėją Bulgarijoje.

Rumunija

Rumunai piktinasi, kad, nors yra vieni skurdžiausiai gyvenančių europiečių, jų parlamentarai atlygius gauna beveik kaip Vakarų valstybėse. Kas mėnesį Rumunijos parlamento nariai gauna apie 2 tūkst. eurų siekiančią algą. Ji taip pat kinta priklausomai nuo papildomai einamų pareigų. Taip pat parlamentarams priklauso papildomos išmokos nuomotis butus Rumunijos sostinėje Bukarešte, papildomai dengiamos ir jų transporto išlaidos.

Minimalus atlyginimas Rumunijoje siekia 515 eurų. Tai reiškia, kad Rumunijos parlamentarai, neskaitant visų priedų, uždirba bent 3,88 karto daugiau nei minimalios algos gavėjas šalyje.