Lietuvos paštas per 4 metus iki 700-800 išplės paštomatų tinklą

Ministras Eugenijus Sabutis patvirtino tai numatantį Universaliosios pašto paslaugos (UPP) aprašą, pagal kurį nauji paštomatai bus įrengiami kaimuose ir miesteliuose su bent 500 gyventojų.

„Sulaukdavome daug prašymų iš atokesnių vietovių gyventojų, bendruomenių. Matėme, kad, galiojant ankstesnei tvarkai, nukentėdavo regionų gyventojai, riboto judumo asmenys, senjorai. Tai paskatino užtikrinti, kad iki artimiausio paštomato nereikėtų keliauti dešimtis kilometrų į rajono centrą“, – pranešime ketvirtadienį sakė E. Sabutis.

Ministerijos teigimu, paštomatais atokesnėse gyvenvietėse bus galima siųsti laiškus, kitą korespondenciją, o nuo 2027 metų – ir tarptautines siuntas.

Be to, nuo šiol visos be išimties korespondencijos siuntos – tiek paštomatais, tiek pašto skyriais ar mobiliuoju laiškininku – tampa pirmenybinėmis.

Lietuvos paštas šiemet taip pat pradės paštomatų technologinį atnaujinimą, reikalingą norint registruotus laiškus, įvairius oficialius dokumentus bei kitas siuntas siųsti ir atsiimti nebe pašto skyriuose, bet artimiausiame paštomate.

RRT duomenimis, Lietuvos pašto rinka pernai gavo 288,2 mln. eurų pajamų – 5,3 proc. daugiau nei 2023 metais (273,8 mln. eurų).

Pagal bendrąsias pajamas didžiausią rinkos dalį užėmė Lietuvos paštas (24,5 proc.), „DPD Lietuva“ (19,8 proc.), „Venipak Lietuva“ (12,5 proc.), „FedEx Express Lithuania“ (11,0 proc.) ir „DHL Lietuva“ (10,1 proc.).

2024 metais išsiųstų pašto siuntų skaičius siekė 88,5 mln. vienetų, o didžioji dalis (67,4 proc.) jų buvo pašto siuntiniai.

2024 metų pabaigoje daugiausia paštomatų turėjo „Omniva LT“ (545), Lietuvos paštas (437) ir „DPD Lietuva“ (400).