Lietuvos muitinė sunaikino daugiau kaip 15 mln. kontrabandinių cigarečių

Pasak Muitinės, prieš pradedant naikinimą pareigūnai patikrino plombas ir įsitikino, kad jos nepažeistos. Po to krovinys buvo iškrautas ir atliktas vizualinis patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad visi gaminiai būtų iškrauti.
Patvirtinus kontrabandinių cigarečių kiekį, buvo duotas leidimas pradėti naikinimo procedūrą ir rūkalai buvo susmulkinti specialiu aparatu.
Dar 8 760 712 vienetų tabako gaminių buvo sunaikinti sausio–birželio mėnesiais.
