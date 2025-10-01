Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lietuvos muitinė sunaikino daugiau kaip 15 mln. kontrabandinių cigarečių

2025-10-01 10:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 10:53

Lietuvos muitinė per šių metų rugsėjį sunaikino 15 288 080 vienetų kontrabandinių cigarečių.

Pasieniečiai sulaikė iš Baltarusijos įmestas cigaretes nešusius kontrabandininkus. VSAT nuotr.

Lietuvos muitinė per šių metų rugsėjį sunaikino 15 288 080 vienetų kontrabandinių cigarečių.

0
Pasak Muitinės, prieš pradedant naikinimą pareigūnai patikrino plombas ir įsitikino, kad jos nepažeistos. Po to krovinys buvo iškrautas ir atliktas vizualinis patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad visi gaminiai būtų iškrauti. 

Patvirtinus kontrabandinių cigarečių kiekį, buvo duotas leidimas pradėti naikinimo procedūrą ir rūkalai buvo susmulkinti specialiu aparatu. 

Dar 8 760 712 vienetų tabako gaminių buvo sunaikinti sausio–birželio mėnesiais.

