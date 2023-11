Lietuvos medicinos studijoms – pasaulinio masto pripažinimas

Iki šiol tik 32 kokybės agentūros pasaulyje turėjo tokią akreditacijos teisę.

Tai reiškia, kad gydytojai, Lietuvoje įgiję sveikatos mokslų magistro ir medicinos gydytojo kvalifikaciją, galės praktikuoti, stoti į rezidentūros studijas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Kanadoje, Australijoje, Naujoje Zelandijoje ir kitose ne Europos Sąjungos (ES) šalyse, kuriose medicinos studijų kokybės standartu laikoma WFME standartais paremta akreditacija ir studijų kokybės stebėsena ir/ar laikomasi vadinamosios amerikietiškosios medicinos švietimo sistemos.

Pirmąjį kartą medicinos studijoms suteiktas Pasaulio medikų švietimo organizacijos pripažinimas ypatingai svarbus trims mūsų šalies institucijoms: pačiam Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) ir dviem gydytojus rengiantiems universitetams, kuriems atsiveria daugiau galimybių reprezentuoti Lietuvos aukštąjį mokslą, medicinos studijas, sveikatos apsaugos sistemą bei pritraukti užsienio studentų, kurie planuoja savo karjerą užjūrio šalyse.

„Tai – Lietuvos medicinos studijų atitikties pasauliniams standartams pripažinimas. Esame globalūs žaidėjai: konkuruojame nebe šalies, ne vien Europos, o jau ir pasauliniu mastu. Tai – didelis mūsų Universiteto ir Vilniaus universiteto laimėjimas. Džiaugiamės tokiu svariu ne tik savo, bet ir Vilniaus kolegų įvertinimu“, – pranešime spaudai pažymėjo LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis.

Kokybė patvirtinta net dukart

Pasak prorektoriaus, kelias iki pasaulinio medicinos studijų pripažinimo buvo sudėtingas. Patikimai veikiančios tarptautinės, WFME pripažįstamos studijų kokybės agentūros, kuri galėtų pripažinti akredituotas šalies medicinos studijas, Europoje ir netgi Japonijoje pradėta žvalgytis daugiau nei prieš penkerius metus. Po sudėtingų tarptautinių ekspertų vertinimo procedūrų tokia agentūra tapo SKVC.

„Galime džiaugtis ir didžiuotis. Per praėjusius metus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir medicinos studijų kokybę SKVC sukviesti ekspertai patvirtino netgi du kartus“, – pastebėjo LSMU prorektorius studijoms.

SKVC suburta tarptautinė išorinių ekspertų grupė šį pavasarį vertino viso Universiteto veiklą. Šioje ekspertų grupėje buvo ir pripažinti medicinos studijų kokybės ekspertai iš skirtingų Europos šalių.

Praėjusių metų pabaigoje medicinos krypties studijas vertino pagal Europinį studijų kokybės užtikrinimo modelį (angl. The European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) ir nacionalinius reikalavimus veikianti ir vertinimus užtikrinanti SKVC. Šią akreditaciją stebėjo ir analizavo WFME ekspertai, vertinę ir pačius SKVC vertintojus, ir jos suburtus ekspertus.

„Tai atrodė sunkiai įgyvendinama ir pasiekiama, tad labai dėkojame SKVC vadovybei ir darbuotojams bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kurie suprato tokios pasaulinės akreditacijos reikšmę ir prasmę. Akreditacija pareikalavo nemažų lėšų, kurių skyrė Ministerija. Žinome, kad beveik metus užtruko, kol kolegos iš JAV pasakė savo verdiktą – SKVC veikla atitinka WFME kokybės reikalavimus ir jos akredituotos medicinos studijų programos atitinka šios organizacijos keliamus kokybinius reikalavimus“, – pasakojo LSMU prorektorius studijoms.

WFME pripažinimas SKVC suteiktas dešimčiai metų. Pasibaigus SKVC medicinos studijoms septyneriems metams suteiktai akreditacijai, šią programą reikės akredituoti pakartotinai, atsižvelgiant ir į naujus, būsimus reikalavimus, nes studijų kokybės reikalavimai taip pat tobulinami, pritaikomi laikmečio reikalavimams.

Atveria duris į pasaulinę darbo rinką

Prof. K. Petrikonis pabrėžia, kad, turint pasaulinio lygio studijų kokybės pripažinimą, tikimasi pritraukti daugiau motyvuotų užsienio studentų, kadangi WFME kokybės žyma jiems leis rinktis medicinos studijas Lietuvoje ir turint savo šalies finansavimą, jei kilmės šalyje keliami aukštesni reikalavimai studijų kokybei.

„Pasaulis globalus, amerikietiškas medicinos standartas tampa pasauliniu. Pastaraisiais metais būtent iš JAV Europą pasiekia itin daug medicinos švietimo srities naujovių. Kita vertus, nemažai gydytojų JAV jau išeina į pensiją, jų poreikis skaičiuojamas šimtais tūkstančių, tiek specialistų parengti nespėjama. Tad Lietuvoje įgiję pasauliniu mastu pripažįstamas medicinos gydytojo kvalifikacijas, LSMU absolventai be apribojimų galės laikyti USMLE egzaminus, sėkmės atveju tęsti karjerą JAV. Daugeliu atveju tai – viltis ir galimybė“, – pastebėjo prof. K. Petrikonis.

LSMU Medicinos fakulteto dekanas prof. Andrius Macas pažymėjo, kad aukštas tarptautinis medicinos studijų įvertinimas patvirtina LSMU studijų proceso kokybę ir rodo Universiteto gebėjimą konkuruoti.

„Esame tarp geriausių pasaulio universitetų. Tai – puiki naujiena visiems LSMU studentams. Lietuviams – kelianti pasididžiavimo jausmą savo Tėvynės ir Alma Mater aukštojo mokslo lygiu, o užsienio studentams tai ir pasitenkinimas pasirinkimu, ir daug platesnei darbo rinkai atsiveriančios durys“, – sako LSMU Medicinos fakulteto dekanas.

Studijų kokybės vertinimo centras pranešime spaudai pažymėjo dar vieną Lietuvai su šiuo pripažinimu atsiveriančią galimybę.

„WFME pripažinimas padidins Lietuvos matomumą pasaulio žemėlapyje. Jis aktualiausias Lietuvoje medikus ruošiančios dviem aukštosioms mokykloms: Vilniaus universitetui ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetui. Tikimasi, kad WFME pripažinimas padės pritraukti studentų iš užsienio rinktis studijas Lietuvoje. Mažėjant stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas skaičiui, būtina ieškoti būdų, kaip juos pritraukti studijuoti, o galbūt po studijų likti mūsų šalyje“, – atkreipia dėmesį SKVC direktorius Almantas Šerpatauskas.

Pasak LSMU prorektoriaus studijoms prof. K. Petrikonio, WFME studijų kokybės pripažinimas aprėpia tik medicinos studijas, kurioms visame pasaulyje keliami itin aukšti reikalavimai.

Visgi, kitos LSMU studijų programos taip pat yra pasiekę aukštų specialybės pripažinimų Europoje. 2022 m. veterinarinės medicinos studijų programai jau antrąjį kartą suteikta autoritetingos Europos veterinarijos universitetus vienijančios asociacijos (angl. European Association of Establishments for Veterinary Education, EAEVE) akreditacija.

Panašių specialybės tarptautinių pripažinimų planuoja siekti ir kai kurios kitos LSMU studijų programos, kuriose yra svarbu būti tarptautiniais lyderiais ir „diktuoti“ tendencijas.