Lietuvos ligoninėje – gedulas: mirė gerbiamas Šiaulių gydytojas

Kaip skelia įstaiga, daugelio miesto gyventojų žinomas ir gerbiamas akušeris ginekologas, anesteziologas mirė po trumpos ir staigios ligos.
Garbingų 84-erių metų sulaukęs gydytojas darbinę karjerą baigė būdamas septyniasdešimties. Ilgus metus dirbęs Respublikinės Šiaulių ligoninės buvusioje Akušerijos ginekologijos klinikoje, darbą iki išėjimo į pensiją tęsė Moterų konsultacijų poliklinikoje.
Kaune gimęs ir užaugęs A. P. Klibavičius studijavo anuometiniame Kauno medicinos institute. Drauge su žmona, odos ligų gydytoja Ona Klibavičiene, ilgamete Šiaulių odos dispanserio vedėja, įgiję gydytojų diplomus atvyko dirbti į Šiaulių ligoninę.
Tėvų keliu pasuko ir trys atžalos. Kauno medicinos institute akušerių ginekologų diplomus įgijo ir trys vaikai: Jūratė, dirbanti Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje, bei Ona ir Andrius, sėkmingai įsitvirtinę Vokietijos didžiųjų miestų klinikose.
„Ligoninės bendruomenė nuoširdžiai užjaučia A. P. Klibavičiaus šeimą, artimuosius, gimines, išlydinčius į amžino poilsio vietą mylimą vyrą, tėvą, senelį“, – skelbė gydymo įstaiga.
Kur bus galima atsisveikinti?
Velionio Alberto Petro Klibavičiaus palaikų urna lapkričio 13 d. (penktadienį) nuo 14.00 val. bus „Rekviem“ atsisveikinimo namuose „Žvaigždynų salėje“, (J. Jablonskio g. 24).
Šeštadienį 12.00 val. urna išlydima į K. Donelaičio kapines.
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