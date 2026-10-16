Lietuvos kariuomenės tankininkai Pabradėje atliks „Leopard 2A6“ kovinius šaudymus

Lietuvos kariuomenė tankų batalioną kuria nuo 2024 metų, glaudžiai bendradarbiaudama su Vokietijos kariuomenės 93-uoju tankų batalionu.
Pirmieji Lietuvos kariuomenės tankų specialistai Vokietijoje jau baigė specializuotus kursus, skirtus tanko taikytojams-operatoriams, užtaisytojams ir vairuotojams-mechanikams rengti.
Kuriamas tankų batalionas bus apginkluotas 44 Vokietijoje pagamintais pagrindiniais mūšio tankais „Leopard 2“. Nors jų Lietuvoje laukiama tik 2028 metais, tankų įgulų mokymai vyksta jau dabar.
Tikimasi, kad naujai kuriamas batalionas sustiprins šalies gynybinius pajėgumus bei manevro ir atakos galimybes sausumoje.
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