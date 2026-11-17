„Lietuvos kariuomenės vadovybė reiškia nuoširdžią užuojautą lapkričio 17 d. mirusio kario šeimai, artimiesiems ir tarnybos draugams“, – rašoma kariuomenės pranešime.
Įvykio aplinkybes tiria Karo policijos tyrėjai.
Užuojautą pareiškė ir Kaunas
Užuojautą dėl kario mirties antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
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