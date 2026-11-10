Lietuvos kariuomenę papildys du nauji generolai

Taip pat laikinąjį generolo majoro laipsnį ketinama skirti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadui Nerijui Stankevičiui, iki šiol turėjusiam brigados generolo laipsnį.
Kariuomenę papildys du nauji generolai – Mindaugas Mažonas ir Arūnas Dzidzevičius
Tą numatančiuose dekretuose nurodoma, kad kariniai laipsniai jiems bus suteikti nuo lapkričio 20 dienos.
Dekretus dar turi pasirašyti prezidentas Gitanas Nausėda.
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