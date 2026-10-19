Lietuvos kariai pirmą kartą istorijoje šaudė iš „Leopard“ tankų: „Tas jaudulys pats“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai šaudoma iš „Leopard“ tankų
Iš tiršto rūko išnyrantį tanką valdo lietuvių kariai. Tai – pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai kovinius šūvius iš vokiškų tankų atlieka kuriamo Lietuvos tankų bataliono pačios pirmosios įgulos. Su tokia technika Pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ transformuojasi į sunkiąją brigadą.
Vokiečiai šiuo metu pratyboms mums yra paskolinę 6 „Leopard 2A6“ tankus. Per dvejus metus Lietuva planuoja įsigyti iš viso 44 panašius tankus, tik modernesnes jų versijas – A8.
„Lietuvos poligone pirmą kartą Lietuvos teritorijoje lietuvių komandos atliko šūvius iš vokiškų tankų. Tai yra, na, ilgo kelio pirmas žingsnis. Pirma tokia data, kada mes tikrai galime pasakyti, vat štai, nuo čia ir prasideda mūsų tankų bataliono gyvenimas“, – kalbėjo Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius.
Sausumos pajėgų vadas sako, kad norinčių tarnauti batalione ir valdyti tankus – netrūksta. O pirmieji įgulos nariai dalijasi įspūdžiais ir tikina, svarbiausia, kad įgulos dirbtų kaip vienas mechanizmas.
„Tas jaudulys pats, tas pirmas šūvis. Ir tiesiog ta baimė šūvio, nežinai, ko tikėtis. Tai va, turbūt tas dalykas buvo pradžia pati tokia“, – sakė tanko užtaisytojas Dovydas Vaiciukas.
„Tankas yra manevras, ugnies galia, šarvas. Tai yra stipriausia, didžiausia įmanoma galia sausumos pajėgose. Tai gebėti jį operuoti yra dar sudėtingiau“, – aiškino tanko vadas Jurgis Bekampis.
Lietuvos kariai daugiau nei pusmetį Vokietijoje treniravosi tankų valdymo technikas, o dabar Lietuvoje apmokys kitas būsimas tankų bataliono įgulas.
„Reikalingas yra laikas pasiekti tą pilną pajėgumą, susidirbimą komandoje, kad galėtume pilnai išnaudoti visas tanko galimybes“, – minėjo J. Bekampis.
Tankai esą tokie patys naudingi kaip dronai
„Kadangi 2028 metais mes gauname savo tankus, mums reikės ir būrių vadų, ir kuopų vadų. Jų kursai atitinkamai taip pat užima 4, 6, 8 savaites“, – pridūrė tankų bataliono majoras Vytis Šciukas.
Kai kurie specialistai kritikuoja tokį kariuomenės žingsnį, sako, kad šiuolaikiniame kare tankai nepasiteisina, didesnį vaidmenį atlieka dronai. Tačiau kariuomenės sausumos pajėgų vadas tikina, kad tankai reikšmingai stiprina kariuomenės manevro ir ugnies galią.
„Manevras yra reikalingas. Ir tereikia dabar šiuolaikinėje karyboje suprasti, kaip tą manevrą atlikti erdvėje“, – sakė N. Stankevičius.
Lietuvos kariuomenė tankų batalioną kuria nuo 2024 metų glaudžiai bendradarbiaudama su Vokietijos kariuomenės 93-uoju tankų batalionu.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.