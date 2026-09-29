Lietuvos ambasadoriams rugsėjo suorganizuoti vadovų mokymai

Apie tai Eltai patvirtino Užsienio reikalų ministerija (URM).
„Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių vadovų metinio suvažiavimo metu jau ne pirmus metus organizuojami mokymai, skirti visiems suvažiavime dalyvaujantiems atstovybių vadovams. Šių metų mokymai „Įtrauki lyderystė“ surengti rugsėjo 4 d.“, – Eltai nurodė ministerija.
„Mokymų metu buvo siekiama sustiprinti praktinius vadovų gebėjimus taikyti įtraukiančios ir ugdančios lyderystės principus dinamiškoje diplomatinėje aplinkoje“, – teigė URM.
Pirmasis apie rugsėjį organizuotus mokymus pirmadienį pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Kaip skelbė ELTA, kasmetinis Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų susitikimas vyko rugsėjo 7–11 dienomis.
Sulaukė skundų, ambasadoriui skyrė mokymus
Prieš kurį laiką „Delfi“ paviešino informaciją apie galimai neigiamą mikroklimatą Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Portalas gavo anoniminės apklausos, vykdytos praėjusių metų pabaigoje, rezultatus. Juose neigiamais atsakymais išsiskyrė Lietuvos ambasados JAV darbuotojai.
Portalo žiniomis, URM sulaukė skundų dėl ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesio. Šaltinių teigimu, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
URM Eltai patvirtino vykdžiusi minėtą darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo darbu apklausą, kurioje Lietuvos ambasados JAV rezultatai neigiamai išsiskyrė „iš bendro konteksto“.
Po gautų apklausos rezultatų vyko užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pokalbis su G. Varvuoliu, taip pat – ministerijos atstovų pokalbiai su kolektyvu.
Be to, anot URM, taikyti ir kiti veiksmai kolektyvo darbo atmosferai gerinti, taip pat ambasadoriui balandį buvo skirti vadovavimo mokymai.
Pats G. Varvuolis anksčiau sakė, kad savo atžvilgiu asmeniškai nėra girdėjęs nusiskundimų iš ambasados kolektyvo.
Situacijai ištirti URM sudarė komisiją, kurią sudaro ministerijos Generalinės inspekcijos, URM darbuotojų profesinės sąjungos, Žmogiškųjų išteklių valdymo ir Teisės departamentų atstovai.
Tyrimas iki šiol nėra baigtas.
ELTA primena, kad ambasadoriumi JAV G. Varvuolis paskirtas praėjusių metų vasarą. Jis šiose pareigose pakeitė prieš tai ambasadai vadovavusią diplomatę Audrą Plepytę.
Anksčiau diplomatas vadovavo Lietuvos ambasadoms Japonijoje, Belgijoje, buvo Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovo pavaduotojas.
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